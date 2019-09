ÖZEL | Ümit Karan: Türkiye'nin en büyük derbisi, Galatasaray - Fenerbahçe maçıdır

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, zorlu derbi öncesi Goal Türkiye ve Mackolik'e özel değerlendirmelerde bulundu.

2001-2009 yılları arasında 'da oynayan ve 2011'de futbolu bıraktıktan sonra teknik kariyerine başlayan eski milli futbolcu Ümit Karan, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - derbisi öncesi Goal ve Mackolik'e konuştu.

Birçok derbi var. Beşiktaş, Fenerbahçe, derbileri gibi. Hatta bazen Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri daha heyecanlı da geçebiliyor. Ama bir şekilde her zaman Galatasaray - Fenerbahçe kapışmalarının yeri başka oluyor, daha çok konuşuluyor, daha büyük bir heyecan yaratıyor. Futbolculuk deneyiminizden de yola çıkarak sizce bu derbiyi özel kılan şey nedir? Sadece maç günü değil, o tüm derbi haftası nasıl geçiyordu?

Türkiye’nin en önemli maçı, Galatasaray - Fenerbahçe maçı. Bu hiçbir şekilde değişmez. Diğerleri de derbi olabilir; ama bence Türkiye’nin en büyük derbisi Galatasaray - Fenerbahçe maçıdır. Bunu kimse değiştiremez. Bu maçı özel kılan da hafta başında başlıyorsun maçı düşünmeye. Herkes bu maçı konuşuyor. Dışarda arkadaşların maç üzerine iddiaya giriyor. “Bu sene böyle olacak, “Skor böyle olacak” gibi. Bütün hafta Türkiye o maça kilitleniyor. Sadece futbol camiası değil, özel hayatındaki ve çevrendeki insanlar da konuşuyor. Pazartesi’den başlıyor, Pazar’a kadar sürüyor bu muhabbet. Gazeteler bizi yazıyor, başka bir şey konuşulmuyor. O yüzden bu maçlar çok özel. Bunun üzerinde bir derbi olmaz Türkiye’de.

Bu derbiyle ilgili, maç öncesinde, maç esnasında veya sonrasında, unutamadığınız ilginç bir anı var mı?

Eskiden biz sahaya çıkarken Galatasaraylılar ile Fenerbahçeliler birbirine selam bile vermiyorlardı. Bağdat Caddesi’ne bile giremiyordum, o hafta özellikle hiç gidemezdim. Ama şimdi çok değişti her şey. Ben hep soğukkanlıydım, her zaman öyleydim. Ama stres yapan futbolcular vardı tabii. Mesela Hasan Şaş ve Arda Turan, maçtan önce inanılmaz gerilirdi. Ben hep rahattım. O gerginlik maça da yansıyordu. Meşhur bir maçımız var, Lincoln’ün Volkan ile kavga ettiği maç. Çok anımız var aslına ama hepsi anlatılmıyor.

"Derbinin favorisi" diye bir klişe vardır. Sizce derbilerde favori olarak gösterilmek, oyuncularda bir rehavet yaratıyor mu?

Bence bu kötü bir klişe. İki tane büyük takım karşı karşıya geliyor, derbi sonuçta. Bir takım ne kadar kötü olsa da o maçta her şey olabiliyor. Futbolda zaten her an her şey olabilir. O yüzden kim kimi yeniyor, buna bakmak lazım. Fenerbahçe, en kötü olduğu günde bizi yenmişti mesela. Galatasaray da kötü olduğu zamanlarda Fenerbahçe’yi yenmişti. Bilemiyorsun, tahminin tutmuyor. İddaa oranlarına bakıyorsun, bir maçta 1.60 oran veriyor. Ama derbide böyle bir oran olamaz. Maç içerde veya dışarda, fark etmez. Mutlaka bir takım favori gösteriliyor ama hakikaten derbinin favorisi olmaz.