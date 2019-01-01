ÖZEL | U21 Ligi kaldırıldı, peki ya sonra?

TFF, bu yaz döneminde U21 Ligi’nin kaldırılmasına karar vermişti. Peki, bu ligin kaldırılmasının ne gibi sonuçları olabilir?

Futbol Federasyonu, Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasına karar vermiş ve bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapılacağını bildirmişti.

Bu ligin kaldırılması, birçok tartışma konusunu da beraberinde getirdi. Bir kesim, bu ligin kaldırılmasıyla o yaş grubundaki oyuncuların çoğunun açıkta kalacağını düşünerek bu kararı eleştirdi; bir başka kesim ise profesyonel takıma geçiş yaşının düşmesini sağlayacağı için bu kararı olumlu karşıladı.

Özellikle gelişen ve değişen futbol dinamikleriyle beraber çok genç yaşta, yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa’nın büyük kulüplerine transfer olan futbolcular örnek gösterilerek bu ligin kaldırılması kararının doğru bulunduğu, 21 yaşına gelmiş bir futbolcunun profesyonel seviyeye çıkmamış olmasının yanlış olduğu da savunuldu. Ancak aksi görüşte olanlar, U21 Ligi'nde oynayan futbolcuların bu kararın ardından boşlukta kalacağı ve kaderlerinin profesyonel kulüplere bağlı olacağını ifade etti.

Zamanında U21 Ligi’nde oynayan, futbolun içinde yetişen, uzun süre sahalarda yer alan, antrenörlük yaparak gelecek nesilleri yetiştiren isimler, U21 Ligi’nin kaldırılması konusundaki düşüncelerini Goal ve Mackolik editörlerinden Sertaç Küçükelçi ve Rezzan Yetiş’e anlattı.

Futbolculuk döneminde , , ve takımlarında forma giyen, teknik direktörlük kariyerinde , Gaziantepspor, Trabzonspor, ve Akhisarpor gibi takımlarını çalıştıran ve şu anda Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü görevinde bulunan Tolunay Kafkas, U21 Ligi’nin kaldırılma sürecini ve sebeplerini şu şekilde aktarıyor:

Performans yaşının artık 19-18, hatta 17’lere kadar düşmüş olması, U21 Ligi’nde oynayan 20-21 yaşındaki oyuncuların değil de 17-18-19 yaş grubundan olan futbolcuların profesyonel seviyede oynaması, U19 Elit Ligi’nin daha iyi bir hale getirilmesi ve değerli kılınması için böyle bir karar aldık. Bu konuda şöyle düşünmekte fayda var: Oyuncu, her yaşta gelişebilir; fakat güçlü bir ligde gelişebilir. U21 Ligi, çok güçlü bir lig değildi. Burada antrenör gelişmez, oyuncu gelişmez, hakem gelişmez, yönetici gelişmez. Ama U19 Ligi’ni daha güçlü yaparsak hem erken yaşta profesyonel A takımlara oyuncu kazandırabiliriz, hem de nitelikli ve nicelikli oyuncular çıkarabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Şimdi elimizdeki oyuncuların fazlalılığından yola çıkarsak bu oyuncuları kiraya vermek ve oyuncuları, gelişebilecekleri güçlü liglerde oynatmak çok daha mantıklı olur diye düşündük. Kulüpler de genel olarak bu karardan memnun kaldı. Burada bir kontenjan konusu vardı, biz 3 ile sınırlandırmıştık ama bunu biraz daha fazlalaştırdık.

Anderlecht, Galatasaray ve Bolton Wanderers gibi takımların formasını giyen, sarı kırmızılı ekip ile UEFA Süper Kupası’nı kazanmanın yanı sıra lig şampiyonluğu yaşayan ve şu anda antrenörlük yapan eski futbolcu Bülent Akın, Avrupa ile kıyaslama yaparak U21 Ligi’nin problemlerini ele alıyor:

Bu lig vardı, Avrupa’da da vardı ama Avrupa’da ‘rezerv takım’ şeklinde var. Biz, farklı bir kültüre sahibiz. O arada bir takım yaratmak bir türlü başarılı olamadı. Avrupa’da da oynadık, orada yetiştik, burayı da gördük. Bizim hem futbolcularda hem de teknik heyetlerde sıkıntımız var. Oyuncuya ‘Rezerv takımda oynayacaksın’ dediğin zaman, sanki ona bir ceza verilmiş gibi hissediyor. Aslında böyle bi şey yok ama algı öyle. İngiltere’de, ’da, ’da rezerv takımlara gittim, kendim de oralarda oynadım, büyük takımların rezerv takımlarını da izledim. Oralarda çok yıldız oyuncu da gördüm. Ama maalesef ordaki rezerv takımların cazibesi burada bir türlü yaratılamadı. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bizim kültürümüzden ve algımızdan kaynaklanan bir sorun var U21 takımlarında.

3 sezon boyunca ’nin kalesini koruyan, sarı lacivertliler ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz yıl futbola veda ettikten sonra kaleci antrenörlüğü yapan Serdar Kulbilge, bu kararın oyuncuları motive edeceği inancında:

Avrupa’ya baktığınız zaman artık yaşın biraz daha gerilediğini, 18-19 yaşında üst seviyelerde oynayan çok oyuncu olduğunu görüyoruz. Bence alınmış karar güzel bir karardır. Oyuncular için de iyi bir karardır. Mesleklerine daha çok sarılmaları gerekiyor. Bu oyuncuların daha güçlenip çabuk bir şekilde 18-19 yaşında artık belli bir yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum.

9 Kasım 1990 doğumlu, , Orduspor ve Bayrampaşa takımlarında oynadıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşmayan Ardahan Gündoğdu, bu kararın sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyor:

Bence olumlu yanları da olacak, olumsuz yanları da. Ne gibi derseniz; olumlu olarak şunları söyleyebiliriz: Gidecekleri kulüplerde oynayabilecek olan genç oyuncular yarışmacı liglerde daha iyi aşama kaydedebilecekler. Ancak oynayamayacak olan oyuncularda maç eksiki oluşacağı için gelişimlerini tamamlayamayacaklar. Her alınan kuralın artısı da oluyor eksisi de. Önemli olan ne kadar çok artısı olacağı. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz.

Galatasaray’ın 16, 17, 18, 19 ve 21 yaş takımlarında forma giyen Kuzey Makedonya uyruklu 24 yaşındaki oyuncu Melih Kartal, 21 yaşın profesyonel takımlarda oynamak için yeterli olduğu görüşünde:

Melih Kartal: Bence U21 Ligi’nin kaldırılması çok isabetli oldu çünkü 21 yaşındaki bir oyuncunun artık profesyonel hayata geçmesi gerekiyor. Hatta 21 yaş, geç kalmış bir yaş. Normalde mesela Kulübü, Niğdespor ile anlaşma yapıp altyapıdan çıkan oyuncularını oraya gönderiyor, ikinci ve üçüncü liglerde oynatıyor. Bunu 1. Lig kulübü yapıyorsa Süper Lig kulüpleri de yapabilir. Üçüncü ligden veya BAL’dan bir takım alıp A takım seviyesinde olmayan oyuncularını o takımlara gönderip oralarda değerlendirme şansı bulabilir.

34 yaşındaki sol bek Erhan Eren, tecrübeli isimlerin gençlerle beraber oynamasının daha faydalı olacağına inanıyor.

Bence U21’de de diğer alt liglerde de bir rekabet ortamınını oluşturulması lazım. Ben şu an 34 yaşındayım, ilk çıktığım zamanlarda 17 yaşındaydım. Ağabeylerimiz bize hep örnek olmuştur. O zamanlar yaş sınırlaması diye bir şey yoktu ama biz ağabeylerimizden güzel şeyler öğreniyorduk. Onlar da bize destek oluyordu ve biz de o şekilde transfer olup üst liglerde oynadık. U21 kapatılmasaydı da olurdu. Üçüncü liglerdeki kontenjan kalksa ve hep birlikte oynasalar daha iyi olur diye düşünüyorum.