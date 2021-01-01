ÖZEL | Tunay Torun ve Serdar Taşçı, Erdinç Sözer'i anlattı: Bir yardımcı antrenörden daha fazlası

Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörünün nasıl biri olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman onu bir de eski öğrencilerinden dinleyin.

ÖZEL | Uğur Aktan @uguraktan

Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan ve bu alanda ilk deneyimini yaşayan Emre Belözoğlu'ya yeni görevinde yardımcılık yapan Erdinç Sözer, Türk futbolunun hayli yabancı olduğu bir isim.

İstanbul'da doğmasına rağmen ailesiyle birlikte henüz üç yaşındayken Almanya'ya yerleşen 53 yaşındaki Sözer, yaşadığı bilek sakatlığından ötürü 21 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koymak zorunda kalmış.

Ardından çok genç bir yaşta antrenörlüğe yönelen Sözer'in hayatındaki kırılma noktası ise yolunun Bruno Labbadia ile kesişmesi olmuş.

Nagelsmann ve Rose ile aynı okuldan

Sözer pro-lisansını Joachim Löw'ün Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde yardımcılığını yapan ve şu anda Heracles'in başında bulunan Frank Wormuth'un direktörlüğünü yaptığı 2015'teki Hennes Weisweiler Akademisi'nden almış.

Kurs sürecinde gerekli olan altı haftalık profesyonel futbol takımı stajını İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yapan Sözer, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel gibi isimlerle de o dönemde tanışmış.

Sözer'in pro-lisansını aldığı okuldan ise önümüzdeki sezon Borussia Dortmund'un başına geçecek olan Marco Rose, Almanya Millî Takımı'nın unutulmaz orta saha oyuncularından Torsten Frings, RB Leipzig'in gözde teknik direktörü Julian Nagelsmann, Schalke'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart'ın şu anki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo ve Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak gibi birçok antrenör mezun olmuş.

Tunay Torun ne söyledi?

Sözer ile hem Hamburg'da hem de Stuttgart'ta çalışan ve şu sıralarda kariyerini Çaykur Rizespor'da sürdüren Tunay Torun, Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamada onun bir yardımcı antrenörden daha fazlası olduğunu söylüyor:

"Oyuncularla iletişim Labbadia üzerinden değil Erdinç Hoca üzerinden yürürdü. Futbolcularla ilişkisi her zaman çok iyidir. Stuttgart'tan ayrılalı sekiz sene oldu, ama Erdinç Hoca'yla hâlâ ailecek görüşüyoruz.

"Erdinç Hoca kesinlikle bir yardımcı antrenörden daha fazlasıydı. Dışarıdan çok fark edilmese de çok yoğun bir şekilde çalışırdı.

"Ağır idmanlar futbolcular için genelde pek eğlenceli olmaz, ama Erdinç Hoca'yla geçen idmanlar herkes için keyifliydi. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmaların aşağı yukarı hepsini o hazırlıyordu. Bu anlamda futbol bilgisinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle taktiksel idmanlar konusunda çok iyiydi."

Tunay, Fenerbahçe taraftarlarının uzun süredir görmek istedikleri rakip yarı sahada baskılı oyun konusunda Sözer'in büyük katkısı olabileceğini düşünüyor:

"Erdinç Hoca önde baskı yapmayı ve topu önde kapmayı sever, çünkü topu önde kaptığınızda rakip kaleyle aranızdaki mesafe kısalıyor. Buna bağlı olarak tabiî ki topa sahip olmayı da sever.

"Türk futboluna adapte olması için biraz zamana ihtiyaç duyabilir, çünkü takıma bir sistem oturtmak biraz zaman isteyen bir süreç.

"Erdinç Hoca'nın Türkiye'ye gelmesi genç oyuncular için de büyük bir fırsat. Herkesle çok yakından ilgilenir, idmanlardan sonra ekstra çalıştırır, gerek salonda fiziksel çalışmalar için gerekse dışarıda çok fazla zaman ayırır."

Serdar Taşçı ne söyledi?

Sözer ile Stuttgart'ta çalışan, ardından Almanya Millî Takımı'na ve Bayern Münih'e kadar yükselen Serdar Taşçı ise Goal Türkiye'ye verdiği demeçte eski antrenörünün istediği takdirde Türkiye'deki her takımda birinci adam olabileceğini söylüyor:

"Erdinç Hoca her zaman Almanya'nın en köklü takımlarında çalıştı. Biz üç sene boyunca Stuttgart'ta çalıştık. Çok iyi bir antrenör ve Fenerbahçe ile anlaşmasına çok sevindim. İkinci adam olarak çalışmasına rağmen birinci adam olma kapasitesine sahip biri.

"Şu ana kadar hep Bruno Labbadia ile birlikte çalıştı. Günün birinde tek başına takım çalıştırmak ister mi bilmiyorum, ama isterse bunu yapabileceğine inanıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe olsun, diğer büyük kulüpler olsun, hepsinde teknik direktörlük yapabilir."

Serdar da tıpkı Tunay gibi Sözer'in oyuncularla ikili ilişkilerinin çok iyi olduğuna dikkat çekiyor:

"Erdinç Hoca'nın futbolcularla arası her zaman çok iyiydi. Üç sene boyunca her oyuncuyla iyi anlaştı. Oyuncularla nasıl konuşması ve onlara nasıl taktik vermesi gerektiğini çok iyi bilir.

"Onunla antrenmanlar hem eğlenceli geçerdi hem de çok ciddiydi. Bir orta yolu bulmak zordur, ama Erdinç Hoca bunu başarıyordu. Biz de Stuttgart için o dönemde başarılı sayılabilecek bir pozisyondaydık.

"Erdinç Hoca'nın Türkiye'de zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Almanya'da yetişen oyuncularla Türkiye'de yetişen oyuncular arasındaki fark olarak belki sadece akademiden yeni yükselen genç oyuncularda hissedilebilir. Ama uzun süredir profesyonel takımlarda oynamış ve Fenerbahçe'ye kadar yükselmiş oyuncuların herhangi bir mantalite sorunu yaşayacağını sanmıyorum.

"Fenerbahçe'de çok büyük başarılar kazanan, millî takımda oynayan oyuncular var. Hepsi başarıya odaklanmış olacaklar. Dolayısıyla Erdinç Hoca'nın hepsiyle iyi anlaşacağını düşünüyorum."

Gelecek sezon Bruno Labbadia da Fenerbahçe'ye gelir mi?

Bütün kariyeri Almanya'da geçen Sözer, yıllar önce Alman basınına verdiği bir röportajda kariyeri boyunca birlikte çalıştığı Labbadia ile birlikte Türkiye'de çalışma hayali kurduğunu söylemişti:

"Bruno'yu bir gün İstanbul'a götüreceğim ve orada birlikte çalışacağız."

Son olarak bu sezon Hertha Berlin'i çalıştıran 55 yaşındaki Labbadia şu anda boşta ve Fenerbahçe sezon sonunda teknik direktör arayışlarına başlarsa bu görev için uygun adaylardan biri olabilir.

Hertha dışında daha önce Sözer ile birlikte Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Hamburg ve Wolfsburg'da da çalışan Labbadia, Bundesliga'da toplam 276 maçta görev yapmıştı.