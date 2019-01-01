ÖZEL | Türk kulüpleriyle adı geçen Filip Helander, Rangers'a yakın
Yorum()
Getty Images
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibi Rangers, adı daha önce İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş ile geçen 26 yaşındaki İsveçli stoper Filip Helander ile prensipte anlaştı.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
İtalya'nın Bologna takımında forma giyen Helander, Goal kaynaklarının ulaştığı bilgiye göre 4 milyon euro karşılığında Rangers'a imza atacak.
Başakşehir'in teklif götürdüğü ve Beşiktaş'ın da takip ettiği Helander, Bologna formasıyla 63 maça çıkmış ve 1 de gol atmıştı.