ÖZEL | Türk kulüpleriyle adı geçen Filip Helander, Rangers'a yakın

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemine gelen savunma oyuncusu Filip Helander, İskoçya ekiplerinden Rangers ile anlaşmak üzere.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibi , adı daha önce İstanbul ve Beşiktaş ile geçen 26 yaşındaki İsveçli stoper Filip Helander ile prensipte anlaştı.

İtalya'nın takımında forma giyen Helander, Goal kaynaklarının ulaştığı bilgiye göre 4 milyon euro karşılığında Rangers'a imza atacak.

Başakşehir'in teklif götürdüğü ve Beşiktaş'ın da takip ettiği Helander, Bologna formasıyla 63 maça çıkmış ve 1 de gol atmıştı.