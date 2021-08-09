Goal İtalya, Trabzonspor’un kadrosuna katması beklenen Andreas Cornelius’u değerlendirdi.

Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosuna Gervinho ve Bruno Peres gibi Serie A’da oynamış tecrübeli futbolcuları katmıştı.

2021-22 sezonu öncesinde kadrosuna bir de santrfor takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, Serie A tecrübesi bulunan bir diğer isim olan Andreas Cornelius’u kadrosuna katmak istiyor.

Parma’da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Danimarka’nın Euro 2020 kadrosunda da yer alıyordu.

Goal İtalya’dan Romeo Agresti, Andreas Cornelius’u ve oyuncunun Gervinho ile birlikteliğini şöyle anlattı:

“Trabzonspor için iyi bir transfer”

“Cornelius iki sezon önce iyi işlere imza atmıştı ancak yine de üst düzey bir oyuncu olduğundan bahsedemem.”

“Fiziksel olarak gerçekten kuvvetli bir oyuncu ama teknik özellikleri için aynı şeyi söyleyemem. Kafa toplarına da iyi vuruşlar yaparak golle sonuçlandırabiliyor.”

“Eğer takım arkadaşları onun tarzına uyum sağlarsa Trabzonspor için iyi bir takviye olabilir. Gervinho’yu tanıyor ve ona nasıl yardımcı olabileceğini biliyor, bu da takım için önemli bir artı olacaktır.”

Francesco Schirru ise oyuncunun hava toplarında oldukça etkili olduğunun ve gole yakın olduğunun altını çizdi.

“Gervinho ile iyi bir uyumu vardı”

“Cornelius, 2020-21 sezonunda yalnızca bir gol kaydetmişti. Ama Serie B’ye düşsen Parma genel olarak zor bir sezon geçirmişti ve sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu.”

“Altı-yedi ilk 11 oyuncularından yoksun oldukları dönemler olmuştu, teknik direktörleri değişmişti ve tecrübesiz oyuncular süre almak zorunda kalmıştı.”

“Bundan bir önceki sezonda ise Gervinho ile birlikte oynamış ve iyi bir uyum yakalamıştı. Gervinho 7 gol 4 asistlik bir performansa imza atarken Cornelius da 12 gol 4 asistlik bir istatistik yakalamıştı.”

“Cornelius uzun boylu bir oyuncu ve hava toplarında etkili, bu şekilde goller atabilme potansiyeline sahip. Fiziksel olarak kuvvetli bir oyuncu ve iyi pozisyon almasını da biliyor. Ancak süratli bir oyuncu olduğunu söyleyemem.”

Daha fazlası için:

Messi: Ayrılmaya hazır değilim ama veda etmek zorundayım

Bayern Münih'ten Erling Haaland itirafı

Mauricio Pochettino: Messi, her hocanın hayalidir