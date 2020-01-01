ÖZEL | Trabzonspor Clarke-Salter'ı da kiralamak istiyor

Mutlaka bir stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor, gündemine Chelsea'den Clarke-Salter'ı aldı.

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren , 'den bir başka ismi daha gündeme aldı.

Goal Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın haberine göre, daha önce Mavililerde görev yapan Eddie Newton, Jake Clarke-Salter'ı kadrosunda görmek istiyor.

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Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki stoper, Chelsea altyapısında yetişti ve geçtiğimiz sezon Birmingham'da forma giydi.

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Clarke-Salter'ı isteyen kulüpler arasında ve birkaç Championship ekibi daha bulunuyor.

Trabzonspor bu sezon Lewis Baker'ı da Chelsea'den kiralamıştı.