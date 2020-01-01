ÖZEL | Trabzonspor Clarke-Salter'ı da kiralamak istiyor
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Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'den bir başka ismi daha gündeme aldı.
Goal Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın haberine göre, daha önce Mavililerde görev yapan Eddie Newton, Jake Clarke-Salter'ı kadrosunda görmek istiyor.
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki stoper, Chelsea altyapısında yetişti ve geçtiğimiz sezon Birmingham'da forma giydi.
Clarke-Salter'ı isteyen kulüpler arasında Club Brugge ve birkaç Championship ekibi daha bulunuyor.
Trabzonspor bu sezon Lewis Baker'ı da Chelsea'den kiralamıştı.