ÖZEL | Trabzonspor, Carlos Salcedo'yu istiyor
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Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi buldu.
Goal'ün edindiği bilgilere göre bordo-mavili ekip Tigres'te oynayan Carlos Salcedo'yu transfer etmek istiyor.
Trabzonspor Meksikalı oyuncu için kulübüne teklif yaptı. Tigres Salcedo'nun transferine sıcak bakıyor.
26 yaşındaki stoper, salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıda bulunan Tigres'in en yüksek ücret alan oyunlarından birisi.
Salcedo, daha önce Avrupa'da 2,5 sezon forma giydi. 1 sezon Fiorentina'da oynayan Salcedo, 1,5 sezon da Eintracht Frankfurt formasını terletti.