ÖZEL | Trabzonspor, Carlos Salcedo'yu istiyor

Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu. Bordo-mavililer Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen , aradığı ismi buldu.

Goal'ün edindiği bilgilere göre bordo-mavili ekip Tigres'te oynayan Carlos Salcedo'yu transfer etmek istiyor.

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Trabzonspor Meksikalı oyuncu için kulübüne teklif yaptı. Tigres Salcedo'nun transferine sıcak bakıyor.

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26 yaşındaki stoper, salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıda bulunan Tigres'in en yüksek ücret alan oyunlarından birisi.

Salcedo, daha önce Avrupa'da 2,5 sezon forma giydi. 1 sezon 'da oynayan Salcedo, 1,5 sezon da formasını terletti.