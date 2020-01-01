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ÖZEL | Trabzonspor, Carlos Salcedo'yu istiyor

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Carlos Salcedo Mexico 2019
Getty Images
Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu. Bordo-mavililer Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi buldu.

Goal'ün edindiği bilgilere göre bordo-mavili ekip Tigres'te oynayan Carlos Salcedo'yu transfer etmek istiyor.

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Trabzonspor Meksikalı oyuncu için kulübüne teklif yaptı. Tigres Salcedo'nun transferine sıcak bakıyor.

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    26 yaşındaki stoper, salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıda bulunan Tigres'in en yüksek ücret alan oyunlarından birisi.

    Salcedo, daha önce Avrupa'da 2,5 sezon forma giydi. 1 sezon Fiorentina'da oynayan Salcedo, 1,5 sezon da Eintracht Frankfurt formasını terletti.

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