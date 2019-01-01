ÖZEL | TPFD sezon öncesi kampı: Kulüp olmasa da çalışmaya devam

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, kulüplerle anlaşmamış futbolcular için yeni sezon öncesi hazırlık kampı fırsatı sunuyor.

1992 yılında kurulan Profesyonel Futbolcular Derneği, henüz bir kulüple anlaşmayan veya kulübünün sezon öncesi kampına dahil edilmeyen profesyonel futbolcular için hazırlık kampları düzenliyor. Ücretsiz hizmet veren bu kamplar sayesinde futbolcular, bir transfer yapana veya kulübüne katılana kadar geçen süreci boş geçirmiyor ve antrenman eksiği yaşamadan yeni sezona hazır bir şekilde başlıyor.

Bilimsel performans çalışmalarının yanı sıra taktiksel anlamda da birçok programa dahil edilen oyuncular, deneyimli antrenörler eşliğinde yeni sezona hazırlık yapıyor. Bu antrenörler arasında birçok eski futbolcu da yer alıyor: Ergün Penbe, Serdar Kulbilge, Bülent Akın ve Oğuzhan Birdal gibi.

52 profesyonel futbolcu, yeni takımları ile anlaşmadan önce TPFD’nin bu sezonki yaz hazırlık kampına katıldılar. ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nın yanı sıra birçok lig şampiyonluğu yaşamış eski futbolcu Hakan Ünsal’ın başkanlığını yaptığı TPFD’nin geçtiğimiz sezonki kampında yer alan oyuncuların yaklaşık %90’ı yeni bir kulübe transfer olmuştu. Şu anda alt liglerdeki kulüplerin belli başlı sıkıntılar içinde olması, bir kısmının transfer yapamıyor olması sebebiyle bu sezonki transferler daha ağır gerçekleşiyor. Transfer döneminin sonuna kadar tamamına yakının anlaşma yapması bekleniyor.

Goal ve Mackolik editörleri Sertaç Küçükelçi ile Rezzan Yetiş, TPFD’nin Bolu’da düzenlediği sezon öncesi kampını ziyaret ederek hem oradaki futbolcular ve antrenörlerle röportaj yaptı, hem de kampta sağlanan imkanlar ile ilgili bilgi edindi.

18 yıllık profesyonel futbol yaşamına 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ile 1 UEFA Kupası sığdıran Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe, TPFD kampında aktif olarak görev alıyor ve kampın işleyişini şu şekilde özetliyor:

Bu bizim 3. kampımız. Ben 3.’ye katıldım. Geçen sene de ziyaret etme imkanım oldu ama bu sene fiilen içindeyim. Derneğimizin yaptığı en iyi işlerden bir tanesi diyebilirim. Birçok iş yapıyoruz zaten ama bu onlardan bir tanesi. Bence şu anda anlaşma sağlamamış oyuncular için burasının büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Keza onlar da öyle düşünüyorlar. Onları en iyi şekilde burada hazırlayıp anlaştıklarında kulüplerine hazır bir şekilde göndermek istiyoruz. Hayati Hoca, Bülent Hoca, Oğuzhan Hoca burada. Birçok bu işin içinden gelmiş, işini iyi bilen insanlarla çalışıyoruz ve çok da güzel gidiyor. Oyuncu arkadaşlarımız da çok keyif alıyorlar. Hatta içimizde bazen konuşuyoruz, gitmek istemeyenler bile oluyor. Biz de bazen aramızda şakalaşıyoruz, "Acaba biz de mi bir takım kursak dernek olarak?" diye. Gerçekten ortam çok güzel, hava ve çalışma ortamı çok güzel. İnsanlar başka yerlerde sıcaktan yanarken biz burada yorganlarla kalorifer açarak ve üşüyerek uyuyoruz. Onun için çalışma ortamı açısından çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Dernek olarak az önce bahsettiğim gibi birçok şey yapıyoruz; ama bu önemli olanlardan bir tanesi sadece. Onun dışında eskiden oynamış, durumu iyi olmayan veya ameliyat ihtiyacı olan insanları ve bunun gibi birçok şeylerde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eskiden futbol oynamış ve çocuğunu okutamayanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sene de bu kamp ile başlangıç yaptık. Kulüplerle anlaşmayan oyuncularımızı hazırlayıp kulüplerine teslim ediyoruz. Gönül ister ki hiçbiri buraya gelmesin, biz bu kamp ortamını yaşamayalım, herkes lig başlamadan önce takımlarıyla anlaşmış olsun. Ama günümüzün şartlarında bu mümkün olmuyor maalesef. Geçen sene gidenler kulüplerinde çok iyi işler yaptılar. Şampiyon olanlar oldu, küme düşmek üzere olan takımlara gidip takımlarını kümede tutan oyuncular oldu. Bu da gösteriyor ki burada geçen sene verilen emek, çok iyi bir emekmiş. Çok iyi çalışılmış ve o futbolcuları çok iyi bir şekilde hazırlayıp kulüplerine göndermişler. Geçen sene bu hizmeti yapan arkadaşlarımız arasında Emre Aşık da vardı, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu sene aynı şekilde geçen senenin daha da üstünde oyuncu göndermek istiyoruz. Amacımız ve hedefimiz bu.

Kampa katılanlar arasında olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ardan Gündoğdu, şartlardan oldukça memnun:

Söyleyeceklerim mübalağa yapıyormuşum gibi olmasın ama burada beraber çalıştığımız birçok arkadaşımız, bulunduğu kulüplerde bu gibi şartlar altında çalışmamıştır. Gerek GPS sistemleri ve performans testleri, gerekse bilimsel olarak yapılan çalışmalar ve çalıştığımız hocaların geçmiş çalışmaları, daha önce futbol kariyerlerinde yapmış oldukları şeyler… Çok güzel bir yerde kamp yapıyoruz. Kimileri bize sosyal medyadan veya çevreden, "Kampa ücretli mi gittiniz? Nasıl gittiniz?" şeklinde sorular soruyor. Hiçbir şey yapmadık, sadece bir başvuruda bulunduk. Tercih yapıldı, seçimler oldu. Bunların da nasıl yapıldığını bilmiyoruz, sanırım kura çekildi. Geldik, buradayız. Çalıştığımız ortam ve imkanlar çok çok iyi. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim: Buradan ayrılıp yeni kulüpleriyle anlaşacak olan birçok arkadaşımız belki, "Biz sahiden çok iyi şartlar altında çalışmışız" diyecekler. Burada her şey çok iyi bizim adımıza. Umarım bundan sonrasında da iyi olur. Burada fazlasıyla mutluyuz.

altyapısından yetişen 33 yaşındaki santrfor Emrah Kol, kamp şartlarının neredeyse Süper Lig ile aynı seviyede olduğunu ifade ediyor:

Geçen sene ben yine kamptaydım. Ben de dahil buradaki birçok arkadaşımız transfer olduk. Hakan Başkanımız sağ olsun, bize çok büyük bir destek veriyor. Bu derneğin inanılmaz faydası oluyor çünkü kulüpleriyle anlaşamayan oyuncular da sözleşmesini feshetmiş oyuncular da evde oturacağına veya tek başına antrenman yapacağına burada hocalarımızla üst düzey kamplar yapıyorlar. Ben üst liglerde de oynadım ama şartlar bakımından ele alırsak Süper Lig takımlarıyla aynı derecede görüyorum. Onun için bu derneğin futbolculara çok büyük bir faydası var. Umarım böyle devam eder, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum.

Eski futbolcu Oğuzhan Birdal, oynadığı dönemlerde böyle bir kamp imkanının sağlanmadığı için üzgün olsa da şu anda antrenör olarak hizmet vermekten dolayı mutlu:

TPFD’yi Hakan Başkan gelene kadar kimse bilmiyordu. O geldikten sonra böyle çalışmalar başladı, futbolcular kendilerine ait bir dernek olduğunu öğrendi. Biz bile futbolculuk dönemimizdeyken derneğin 1992 yılında kurulduğunu bilmiyorduk. Kurulmasına rağmen hiçbir şekilde aktiflik yoktu. Ama son zamanlarda bu aktiflik arttı. Futbolculara sağlanan olanaklar ve kamplar şu an dahi yetersiz görülüyor ve üstüne çıkmaya çalışılıyor. Şimdi derneğin bu hale gelmesiyle insana ister istemez "Keşke biz futbol oynarken bunlar olsaydı" dedirtiyor! Tabii olmadı ama bizden sonraki futbolcuların bu imkanlardan bir şeyler kazanmaları bizim için çok daha değerli. Biz de bundan sonra antrenör olarak hizmet edeceğiz.

ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve 20 yılını futbol sahalarında geçirdikten sonra antrenörlüğe başlayan tecrübeli file bekçisi Serdar Kulbilge, kamptaki oyuncuların şanslı olduğunu düşünüyor:

Bu kampı sağlayan herkese şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen arkadaşlar çok şanslılar. Bulundukları ortam, tam bir takım ortamı. Ekipmanlarımız, sağlık ekibimiz, atletik performans hocalarımızla birlikte çok iyi bir ekip oluşturuldu. Bizler de gelen kaleci arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları en iyi şekilde hazırlayıp gidecekleri takımlara hazır bir şekilde göndermek istiyoruz.

Kariyerinde Türkiye’nin yanı sıra ve İngiltere tecrübesi de olan ve Galatasaray ile UEFA Süper Kupası zaferi yaşayan Bülent Akın, Hakan Ünsal’ın derneğe büyük katkılar yaptığını dile getiriyor:

Olanaklar gayet iyi. Bu dernek uzun yıllardır mevcut. Ancak derneğin, hem takım arkadaşım hem abimiz, başkanımız Hakan Ünsal’dan önce ve Hakan Ünsal’dan sonraki dönemine iyi bakmak lazım. Arada dağlar kadar fark var. Çok şey kattı, çok çaba sarf etti. Dernekte Türk futboluna katkı sağlayacak şekilde reformlar yaptı. Eski büyük futbolcularla dolu güçlü bir yönetimle geldi. Ben inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde bu dernek çok daha aktif olacak. Türk futboluna ve gençlerine, spora çok daha katkısı olacak.

Deneyimli kaleci antrenörü Necmi Keskin, çalışmaların çok üst seviyede olduğunu ve herkesin mutlu olduğunu söylüyor:

Çok güzel bir başlangıç yaptık. TPFD olarak burada çok güzel işler yapıyoruz, bunu herkesin bilmesini isterim. Bütün futbolcu arkadaşlarımız burada çok mutlu. Çok üst seviyede ve profesyonel anlamda çalışıyoruz. Özellikle kaleci antrenörü olmam sebebiyle, buradaki kalecilerin de en uygun ve güzel şekilde çalıştıklarını söyleyebilirim. Ve buradan direkt olarak takımlarına gidip oynayabilecek seviyede çalışıyorlar. Bu çok sevindirici ve güzel bir şey. Buradan da derneğimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten Türkiye’de çok güzel bir örnek teşkil ettiler. Umarım bu durum artarak devam edecek ve imkanlar daha üst seviyede olacak. Şu anki durumumuzdan çok memnunuz.

34 yaşındaki sol bek oyuncusu Erhan Eren, 17 yıllık profesyonel futbol hayatında bu kamptaki imkanların birçok kulüpte var olmadığını belirtiyor:

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TPFD’nin bizim için önemi çok büyük. Daha önceden de bilinen bir şeydi ama maalesef etkinlikleri çok azdı. Ben 34 yaşındayım, 17 yıldır profesyonel top oynuyorum ama emin olun buradaki imkanlar çoğu kulüpte yok. Bilimsel çalışmalarımız, yavaş yavaş idmanların artması, bulunduğumuz ortamın güzelliği, futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımız, hepsi çok iyi. Hocalarımız bizleri çok iyi yönlendiriyorlar ve bize çok yardımcı oluyorlar. TPFD’nin bu kampı, çoğu futbolcu için bir şans. Buradaki futbolcular, henüz bir kulüple anlaşmamış veya kulübüyle sözleşmesi bitmiş futbolcular. Buraya gelip bu boş süreci dolu dolu geçirmek, bu futbolcular için çok önemli. Umarım bundan sonra da devam eder. Bazen bize ücret ödeyip ödemediğimizi soruyorlar ancak kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece üye olup başvuruyorsunuz. Ancak başvurularda ister istemez bir yoğunluk oluyor, tercih yapılıyor ve seçiliyorsunuz.

Galatasaray’ın alt yaş kategorilerinde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih Kartal, oldukça renkli bir kampta çalıştıklarının altını çiziyor:

Müthiş bir yer, öncelikle onu söyleyebilirim. Hakan Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene burayı internet üzerinden takip ediyordum. Çok eğlenceli ve güzel geçiyordu, onu fark ettim. Burada çok güzel imkanlar var. Antrenmanlarımız olsun, tesisimiz olsun, her şey profesyonel bir Süper Lig kulübü gibi işliyor. Antrenmanlarımızı Süper Lig kulübü ayarında, bilimsel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hazırlık maçları oynuyoruz. Bizi izlemeye gelen menajerlere ve kulüplere kendimizi gösterme fırsatımız oluyor. Ve bunların hepsi tamamen ücretsiz bir şekilde sağlanıyor, bunun için gerçekten minnettarım.