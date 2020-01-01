ÖZEL | Tottenham'ın Thomas Lemar planı hazır

Tottenham, Atletico Madrid'in ara transfer döneminde satışına izin verdiği Thomas Lemar ile ilgileniyor.

İspanya ekiplerinden , Thomas Lemar için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Goal İngiltere'nin doğruladığı bilgiye göre, 24 yaşındaki Fransız oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında bulunan , yeni teknik direktörü Mikel Arteta'nın büyük paralarla oyuncu transfer edilmesini istemediği için Lemar yarışından çekildi.

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Lemar'ı kadrosuna katmak isteyen bir diğer İngiliz kulüp olan ise 60 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifiyle Atletico Madrid'in kapısını çalmayı hedefliyor.

Tottenham aynı zamanda kiralama bedeli olarak 6 milyon euroyu da gözden çıkardı.

Sakatlığı sebebiyle az süre alan ve skora katkı yapamayan Thomas Lemar ile ilgili açıklamalarda bulunan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone "Veriler, kelimelerden daha çok şey gösterir. Lemar, kimsede olmayan özelliklere sahip ama oyununu geliştirmeyen önemli bir oyuncu. Umarım sakatlıktan iyi bir şekilde döner" ifadelerini kullandı.