ÖZEL | Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Antonio Conte, ilk idmanına çıkıyor

Nuno Espirto Santo'yu görevden alan Tottenham Hotspur, Antonio Conte ile anlaşma sağladı.

Goal 'ün edindiği bilgiye göre İtalyan teknik direktör, bugün oyuncularla tanışacak ve ardından öğleden sonra takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

Conte, Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Neler olmuştu?

Sezon başında Tottenham'ın menajeri olan Nuno Espirito Santo'nun Londra'daki macerası çok uzun sürmedi.

Sezona üçte üç ile başlayan Spurs, daha sonra arka arkaya üç mağlubiyet aldı. Ardından Aston Villa ve Newcastle'ı mağlup eden kuzey Londra ekibinde işler yine tersine döndü ve Tottenham önce West Ham'a ardından da Manchester United'a kaybetti.

Bir hafta önce Liverpool'dan Old Trafford'da beş yiyen Tottenham'ın Kırmızı Şeytanlara'a iç sahada bu kadar kolay kaybetmesi stadyumda protestolara neden oldu.

Nuno Espirito Santo, özellikle 54. dakikada Lucas Moura'yı oyundan alıp Bergwijn'ı sahaya sürerken büyük protestolara maruz kaldı.

Bu protestolar maç sonunda da devam etti ve kulüp, pazartesi günü yaptığı açıklamada Portekizli menajer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antonio Conte, Tottenham'a güçlü bir şekilde geliyor

Daha önce Premier Lig'de Chelsea ile şampiyonluk yaşayan İtalyan hoca, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyla formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

Geçen sezon Inter'i çalıştıran İtalyan teknik direktör, sezonu 91 puanla 1. sırada tamamladı ve Milano ekibini 11 yıl sonra Serie A şampiyonu yaptı.

Conte, kulübün maddi anlamda küçülmeye gitmesi sonrası görevden ayrıldı.

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