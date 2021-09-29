ÖZEL | Toni Kroos'tan Kylian Mbappe itirafı

Real Madrid'in Alman yıldızı, yeni takım arkadaşı olması beklenen Fransız yıldızla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Hem Real Madrid'de hem de Almanya Milli Takımı'nda unutulmaz başarılar kazanan yıldız oyuncu Toni Kroos, Goal'e verdiği röportajda çocuklar için pratik futbol egzersizleri ve İngilizce, Almanya, İspanyolca futbol dersleri verdiği Toni Kroos Akademisi'ne değindi ve çocukları eğitmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Goal İspanya'dan Mario Cortegana'ya konuşan efsane futbolcu Real Madrid'in son durumunu da masaya yatırdı.

Toni Kroos Akademisi fikri nasıl oluştu?

"Bu fikir pandemi sırasında ortaya çıktı. Çocuklara biraz mutluluk verebilmek için futbol oynamayan çocukların yapabileceği bir şey ortaya koymak istedim. Bunun internette daha kolay olacağını düşündüm çünkü çocuklar ev saatlerce vakit geçiriyordu ve herkes sosyal medyada çok aktifti.

"Bu yüzden çeşitli egzersizler önerdim ve binlerce geri dönüş aldım. Projenin temeli bu etkileşime dayanıyordu. Ardından üç farklı dille bütün dünyaya ulaştık ve biraz daha profesyonel davranmaya çalıştık. Çocuklara gerçekten fayda sağlayacak bir adım atmak istedim.

"Bu çalışmaları gerçekten ciddiyetle uygularsanız daha iyi bir oyuncu olabilirsiniz."

Gelecekte bir altyapı hocası olmayı mı yoksa direkt A takımdan mı başlamayı düşünüyorsunuz?

"Bu gelecekte olmak zorunda değil. Şu anda da dünyanın dört bir yanından birçok çocukla beraberim. Bundan zevk alıyorum çünkü yaşadığım deneyimlerle onlara yardımcı olabilirim. Hala profesyonel bir teknik direktör olmayı düşünmüyorum ama çocuklarla ilgili bir şey yapabilirim.

"Seyahat etmeyi ve bu kadar uzun süre otellerde kalmayı sevmiyorum ama çocuklarla ilgili bir projede var olmak ve dünyadaki birçok insanın hayatına dokunmak çok güzel olur."

Çocuklara sunduğun egzersizlerin birinde çalım ve şut görüyoruz. Oysa siz sahada çok fazla çalım atan ya da top süren bir oyuncu değilsiniz.

"Topla çok koşmak benim işim değil ama buna ihtiyaç duyduğum zamanlar da oluyor. O bölümde topu kontrol etmenin önemine değindik ve bunu yaparken kafalarının daima yukarda olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için çok fazla antrenmana ihtiyaç var.

"Benim oyunum topu alıp dört kişinin üzerine sürmek değil rakip bana baskı yapmadan ne yapacağıma karar vermek üzerine kurulu. Bunu yapabilmem için de topu iyi kontrol etmem gerekiyor. Böylece ayaklarımla diğerlerinden daha hızlı olmama gerek kalmıyor çünkü bunu beynimle yapıyorum."

Yeniden Ancelotti ile çalışıyorsunuz. İlk dönemine göre farklılıklar var mı?

"2014'te Carlo ile harika bir ilişkim vardı. Şu anda da çok iyi bir birlikteliğimiz var."

Real Madrid orta sahasını Eduardo Camavinga ile güçlendirdi. Onun hakkında ne düşünüyorsun?

"Şu ana dek çok iyi bir başlangıç yaptı. Enerjisiyle bize yardımcı oluyor. Biraz daha antrenmana çıkıp birlikte oynadığımızda onun hakkında konuşmak daha kolay olacak."

Casemiro-Kroos-Modric üçlüsünün zamanının geçtiği ve bir jenerasyon değişimi yaşanması gerektiği yönündeki yorumlar sizi rahatsız ediyor mu?

"Bu yorumlar bizim için iyi değil. Casemiro 29, ben 31, Luka ise 36 yaşında. Aramızda yaş farkı var ama üçümüz için de aynı şey konuşuluyor. Hala üst düzey oynayabilecek durumdayız. Zidane iki yıl önce 29 yaşında olduğum dönemde bana bir oyuncu olarak en iyi dönemin 30-31 yaşlarının olduğunu söylemişti."

Mbappe'yi bekliyor musunuz?

"Yazın onun takıma katılmasını isteyeceğimi söylemiştim ama gelmese bile iyi bir takımımız var. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu konuda konuşmak benim için zor çünkü kararı verecek kişi ben değilim.

"Kalitesi her zaman üst düzey ve tek bildiğimiz Real Madrid'in onu isteyip alamadığı. En iyi oyuncular her zaman Madrid'de olmalı ve o bu oyunculardan biri."

Almanya Hansi Flick ile yeni bir döneme başladı. Milli Takımı özlemiyor musunuz?

"Çok iyi genç oyunculara sahibiz ve milli takımı harika bir geleceğin beklediğini düşünüyorum. Flick ile Löw'ün yardımcısı olduğu dönemde altı yıl birlikte çalıştık. EURO 2020'den sonra konuştuk ve fikirlerimi anlattım.

"Onunla çalışmak isterdim ama milli takımı bırakmak kişisel bir karardı. Flick'e en iyisini diliyorum çünkü o sadece iyi bir teknik direktör değil aynı zamanda iyi bir insan. Milli takımı bıraktım çünkü aileme biraz daha fazla zaman ayırmak ve biraz dinlenmek istedim. Şimdi Madrid'e konsantre olmak istiyorum."