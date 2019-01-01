ÖZEL | Toni Kroos: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmeye her zaman hazır

Real Madrid'in yıldız orta sahası Toni Kroos, takımının Şampiyonlar Ligi'nde durum ne olursa olsun her zaman sonuna kadar gideceğini söyledi.

La Liga'da üst üste aldığı iyi sonuçlarla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 6'ya düşüren ve son olarak ezeli rakibi Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.

Madrid temsilcisinin tecrübeli orta sahası Toni Kroos, kritik karşılaşma öncesinde Spox'a ve Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

Ajax'ı küçümsemediklerini söyleyen Kroos, "Bize karşı normal olarak maksimum motivasyonla oynayacaklar. İki maçın da çok zor geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Hollanda devinin Bayern Münih'e karşı gücünü gösterdiğini söyleyen Alman yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde rakip kim olursa olsun aynı oyunu oynadık. Aksi takdirde üst üste 3 kez kazanamazdık. Aldığımız iyi sonuçların ardından daha iyi bir takım haline geldik." şeklinde konuştu.

29 yaşındaki yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıya daha iyi başlamamızın sebebinin takım halinde hareket etmemiz olduğunu görüyorusunuz. Takım olarak savunma yapmaya ve takım halinde saldırmaya başladık. Top ayağımızdayken sakin ve kaliteli oynuyoruz."