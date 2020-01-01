ÖZEL | Thierry Henry: Her iki dakikada bir evi temizlemem gerekiyor

Koronavirüs salgını boyunca evde nasıl vakit geçirdiğini anlatan Henry, kendisini en çok zorlayan konunun ise evdeki rutin işler olduğunu belirtti.

'ın eski yıldızı Thierry Henry, başarısız bir deneyiminin ardından antrenörlük kariyerine takımlarından Montreal Impact'ta devam ediyor.

Goal'e özel bir röportaj veren Henry, koronavirüs günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

Sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan Fransız antrenör, "Uyanıyorum, çalışıyorum, yemek yapıyorum, biraz rahatlıyorum ve çalışmaya geri dönüyorum. Dikkatimi çeken şey, her iki dakikada bir evi temizlemeniz gerektiği. Genellikle evde değilseniz, o kadar çok yemek yapmıyorsunuz, ama şu an sürekli bulaşıkları yıkamak ve evi temizlemek zorundasınız. Kendime bakmaya ve formda olmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.

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"Bazen yaptığım şeylerden biri oynadığımız maçları düşünmek," diyen Henry, "Değiştirebileceğimiz ya da değiştiremeyeceğimiz şeyler neler olurdu, bir sonraki atacağımız adım ya da antrenmanlarda izleyeceğimiz yeni yollar neler olabilirdi, bunları düşünüyorum. Gün boyunca kafamdan birçok şey geçiyor" ifadelerini kullandı.

Montreal'deki ilk günleri hakkında da konuşan Henry, "Hazırlanmak, taktikleri değiştirmek ve daha önce sahip oldukları fikirleri değiştirmek için bir buçuk ayımız vardı. İstediğiniz şekilde oynayabilmek için bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor ve bu da zaman alıyor, çok zaman alıyor. Her zaman Jürgen Klopp'tan bahsediyorum. Onun şu an 'da başardığı şeyleri yapması üç buçuk yıl sürdü" dedi.

Salgın sonrasında futbolun ne zaman döneceği hakkındaki tahmini de sorulan Henry, "Ne zaman geri döneceğimiz belli değil. Ama bu ne zaman olursa olsun hazır olmamız gerekiyor. Motivasyon sorunundan bahsedebiliriz ama her şeye rağmen çok çalışmamız ve yolumuza çıkan her şeye hazır olmamız gerekiyor. Ne zaman geri döneceğini bilmemek kolay bir şey değil. Bir yarışmacı ne zaman yarışacağını bilmek ister. Oyunculara güvenmeli, onlara bilgiler vermeli, yapmaları gereken egzersizleri söylemelisiniz. Eğer bir şampiyonsanız, formda kalmalısınız" şeklinde konuştu.