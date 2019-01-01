ÖZEL | Thierry Henry: Fransa Milli Takımı'nda rekabet büyük

1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Arsenal efsanesi Thierry Henry, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu , 'nin de bulunduğu EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son iki maçını Moldova ve Arnavutluk ile oynayacak.

Thierry Henry, şimdiye kadar formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 38 kez topu ağlarla buluşturan Alexandre Lazacette'in skor üretme becerisini överken, Fransa Milli Takımı'na çağrılmamasını yorumladı.

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Arsenal efsanesi Henry, Goal'e verdiği özel röportajda Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın verdiği kararlara saygı duyulması gerektiğini belirtti:

"Didier ne yaptığını biliyor. Milli Takım'ın patronu o. Lacazette'yi neden çağırmadığı hakkında bir fikrim yok. Tek söyleyebileceğim o iyi bir golcü ancak Fransa Milli Takımı'nda rekabet büyük. Giroud ve Griezmann harika gidiyorlar. Plea ve Ben Yedder de öyle. Bu nedenle yorum yapmam zor. Hocanın kararına saygı duyulması gerekiyor. Her zaman Lacazette'yi 9 numara olarak beğendiğimi ifade ettim. Ancak önemli olan Didier'in onu beğenip beğenmediği."

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 19 puana sahip Türkiye ile liderliği paylaşan Fransa, 14 Kasım'da Moldova, 17 Kasım'da ise Arnavutluk ile karşılaşacak.