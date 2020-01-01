ÖZEL | Ter Stegen: Diyet yapmaya bayılmıyorum

Barcelona'nın kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, koronavirüs salgını sırasında geçirdiği karantina sürecine dair özel açıklamalarda bulundu.

İspanya'da yaklaşık 80 bin insana bulaşan ve 6 binden fazla kişinin hayatına mâl olan koronavirüs sebebiyle karantina tedbirleri alınırken sporcular da bu kurala uymaya devam ediyor.

'da forma giyen Alman milli file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen, karantina sürecinde nasıl bir program takip ettiğini Goal ve DAZN'a anlattı.

Bu süreçte olabildiğince formunu korumaya çalıştığını söyleyen 27 yaşındaki kaleci, kulübün herhangi bir program konusunda oyunculara kural koymadığını belirtti ve vejeteryan bir beslenme programını takip ettiğini söyledi:

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"Diyet yapmaya bayılmıyorum. Beslenme konusunda doğru dengeyi yakalamaya çalışıyorum. Herkes neyin sağlıklı, neyin sağlıksız olduğunu biliyor."

"Sağlıklı yiyecekler taze olanlardır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çokça taze sebze ve meyve yiyoruz ancak şekere dikkat ediyoruz."

"Kulüp herhangi bir yasak veya kural koymadı. Çoğunlukla vejetaryan bir beslenme programına uyuyoruz."

Takım arkadaşlarını ve üst düzey futbol oynamayı çok özlediğini dile getiren Ter Stegen, nasıl antrenman yaptığına dair de bilgi verdi:

"En çok özlediğim şey, takım arkadaşlarımla birlikte sahaya çıkmak ve taraftarların önünde futbol oynayıp en üst düzeyde mücadele etmek."

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"Sezonun en önemli haftalarında böyle durmak ve kendi kendine formunu korumaya çalışmak çok zor."

"Fiziğimi korumaya çok dikkat ediyorum. Şu anda topla pek haşır neşir olmuyorum, farklı şeyler yapıyorum. Şu anda bir fitness uygulamasıyla her gün çalışmalar yapıyorum."

Bu zorlu günlerde mental olarak güçlü olmanın önemine vurgu yapan Ter Stegen sözlerini şöyle sonlandırdı: "Her zaman her durumda olumlu şeyleri görmeye çalışın: Mesela şu anda ailenizle birliktesiniz. Evde olmayı ve ailemizle beraber vakit geçirmeyi seviyoruz."