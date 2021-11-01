ÖZEL | "Talisca, Al Nassr'dan ayrılmak istemiyor"

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Guangzhou forması giydikten sonra 2021 yılında Al Nassr'a transfer olmuştu.

Ancak takım içinde yaşanan gerginliklerin de etkisiyle gazetici Jorge Nicola, yetenekli oyuncunun takımda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini ileri sürmüştü.

Ancak Goal'ün Suudi Arabistan edisyonundan Mosaab Salah, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Talisca'nın ayrılma gibi bir isteği yok"

Mosaab Salah, Talisca'nın geleceğini ve yaşananları Goal Türkiye'ye şöyle değerlendirdi:

"Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre Anderson Talisca, Al Nassr'da mutlu ve takımı için hayati öneme sahip. Dolayısıyla takımdan ayrılmak gibi bir niyeti yok."

"Bu dedikodu da, Talisca'nın takım arkadaşı Abdulfattah Asiri'nin Al-Fayha maçından sonra; millî oyuncuların kondisyonları yeterli olmasa da sürekli forma giymelerinden yakınmasıyla ortaya çıkmıştı."

"Talisca ise ardından bir atmış ve bunu sonradan silmişti: 'Eğer doksan dakika oynamak istiyorsanız iyi çalışmalı ve kendinizi bu kulübe adamalısınız. Kulüp kötü durumdayken bazı maçlarda oynamamak için sakatmış gibi de davranmamalısınız. Bu kulüp için elinden gelenin en iyisini yapmak yabancılara saygı duymanız gerek!"

Al Nassr'da Talisca'nın yanı sıra bir diğer eski Beşiktaşlı olan Vincent Aboubakar da forma giyiyor.

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