ÖZEL | Süper Lig'in büyükleri Wilfried Bony için yarışıyor

Fildişili golcünün transferi için Süper Lig'in büyükleri kıyasıya bir rekabetin içinde.

Son olarak 'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Wilfried Bony transferi için Süper Lig'in büyükleri birbiriyle yarışıyor.

GoalTürkiye'den Burakhan Işık'ın öğrendiği bilgilere göre, Fildişili santrforun 'den çok sayıda talibi var ve bu kulüplerden biri transferde mutlu sona ulaşabilir.

Bony'nin Türkiye temsilcileri Murat Turancı ve Ahmet Kars, Süper Lig'in 5 büyük takımı , , Beşiktaş, ve 'in Bony ile ilgilendiğini belirtirken bu ekiplerden biriyle anlaşma sağlanmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

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Murat Turancı ve Ahmet Kars transferle ilgili, "Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta her şey biraz daha netleşir" cümlelerini kullandı.

Bonservisi elinde olan Wilfried Bony, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele ediyor.