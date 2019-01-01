ÖZEL | Süper Lig'in büyükleri Wilfried Bony için yarışıyor
Son olarak Katar'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Wilfried Bony transferi için Süper Lig'in büyükleri birbiriyle yarışıyor.
GoalTürkiye'den Burakhan Işık'ın öğrendiği bilgilere göre, Fildişili santrforun Türkiye'den çok sayıda talibi var ve bu kulüplerden biri transferde mutlu sona ulaşabilir.
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Bony'nin Türkiye temsilcileri Murat Turancı ve Ahmet Kars, Süper Lig'in 5 büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Bony ile ilgilendiğini belirtirken bu ekiplerden biriyle anlaşma sağlanmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.
Murat Turancı ve Ahmet Kars transferle ilgili, "Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta her şey biraz daha netleşir" cümlelerini kullandı.
Bonservisi elinde olan Wilfried Bony, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili adına mücadele ediyor.