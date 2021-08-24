ÖZEL | Stefano Denswil, Trabzonspor'a neler katabilir?

Bordo-mavililer, İtalyan savunma oyuncusunu kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i transfer ettiğini duyurdu.

28 yaşındaki Hollandalı stoper, İtalya Serie A ekibnden bir yıllığına kiralandı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonsporumuza hoş geldin Stefano Denswil" denildi.

"Stefano Denswil, Trabzonspor'a uyum sağlayabilir"

İlk olarak Ajax formasıyla parlayan Denswil’in kariyerini ve özelliklerini, Voetbalzone editörü Chris Meijer değerlendirdi.

"2013/14 sezonunda Ajax’ta genelde ilk 11’de şans bulan Denswil, bir sonraki sezonun büyük bölümünü kulübede geçirdi ve ardından Club Brugge’e transfer oldu."

"Belçika’daki ilk döneminde savunmadaki güvenilir futboluyla dikkat çeken Denswil’in adı Premier Lig kulüplerinden Brighton & Hove Albion ile anılmıştı. Ancak sonrasında Bologna’nın yolunu tuttu."

"Geçen sezon ara transferde Club Brugge’e kiralanan Denswil, ilk 11’de düzenli şans bulmakta zorlandı ve sezon sonunda Belçika’dan ayrıldı. Orada iyi bir dönem geçirdiğini söyleyemem."

"Ancak Denswil iyi bir oyuncu, Trabzonspor gibi bir kulübe iyi uyum sağlayabilir. Öte yandan, milli takım için hiçbir zaman düşünülmemiş olması tavanını gösteriyor."

"Elbette şu anda Hollanda kadrosunda Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij ve Nathan Aké gibi dünya çapında isimler var, ama 2015-2017 yılları arasında Wesley Hoedt, Bruno Martins Indi ve Jeffrey Bruma gibi oyuncuların milli formayı giydiğini unutmamak gerek."

Stefano Denswil'in kariyeri

Futbola Hollanda'da Hellas Sport altyapısında başlayan Denswil, daha sonra Ajax altyapısına transfer oldu.

Ajax'ın U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen Hollandalı stoper, 2012'de A takıma yükseldi.

Üç sezon Ajax'ta top koşturan Denswil, 2015'tw Club Brügge'e katıldı.

Dört sezon Belçika ekibinde forma giyen savunma oyuncusu, 2019'da Bologna'ya transfer oldu.

Daha sonra Brugge'e kiralanan Denswill, Bologna'ya geri döndükten sonra bu kez de Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı.

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