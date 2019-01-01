ÖZEL | Simon Kjaer: Atalanta benim için heyecan verici bir fırsat

Atalanta'ya transfer olan Simon Kjaer, İtalya'ya geri dönüşüyle ilgili düşüncelerini Goal'e anlattı.

Yaz transfer döneminde adı ile de anılan ancak 'dan 'ya kiralanan Simon Kjaer, böylece yeniden İtalya'ya geri dönmüş oldu.

Tecrübeli stoper daha önce de , , , , İtalya ve İspanya'da top koşturmuştu.

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Goal'e konuşan Kjaer, 'ya dönüşü hakkında yaptığı açıklamada, "İtalya'ya geri dönmek benim için bir rüya ve gerçekten abartmıyorum. Palermo benim için her şeyin başladığı yer. Bir süreliğine 'ya kiralandım ve menajerim Mikkel Beck'e bir gün İtalya'ya dönmek istediğimi her zaman söyledim. Bu ülkeyi, kültürünü, insanlarını, yemeklerini, tutkuyla oynanan futbolunu seviyorum. Eşim ve ben bile İtalya'da evlenmeyi seçtik" dedi.

Danimarkalı oyuncu konuşmasının devamında, '' maçları ve İngilizlerle mücadele etmek her zaman çok özeldir. grubun favorilerinden biriydi, ama neler yapacağımızı ilerde göreceğiz. Futbolun en büyük sahnesinde olmak ve dünyanın en iyileriyle karşılaşmak her zaman en büyük zevktir. City ile karşılaşmayı dört gözle bekliyorum, ancak Serie A'ya geri döneceğim için de çok mutluyum. Palermo ile yurt dışındaki ilk sezonumdan beri İtalya'nın futbol tutkusuna ve tarzına değer verdim. İtalyan takımlarında çok kaldığım için oyun taktiğim de buna göre şekillendi. İtalya'ya dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolda işlerin çok hızlı değiştiğini söyleyen Kjaer, Atalanta'nın onunla ilgilendiğini öğrendiği an ise fikrini değiştirdiğini söyledi: "Atalanta çok iyi organize edilmiş bir kulüp, çok heyecan verici bir futbol oynuyor. Beni bekleyen büyük bir rolleri olduğunu söylediler. Bunun için kendimi hazır hissediyorum. Kariyerimin en iyi yılını geçirdim, Dünya Kupası'na geri döndüm. Atalanta da Serie A'da üçüncü oldu ve kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Bu heyecan verici ve benim için harika bir fırsat."