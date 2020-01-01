ÖZEL | Simon Falette nasıl bir oyuncu? Almanya'dan yorumlar...

Goal Almanya editörleri, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Simon Falette hakkında görüşlerini dile getirdi.

'nin ara transfer döneminde stoper arayışı için gündemine aldığı son isim 'un Gineli stoperi Simon Falette oldu.

Sarı lacivertlilerin, Gineli futbolcuyu kiralamak için Alman kulübüne resmi teklifi yaptığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt'un da bu sezon yeteri kadar şans bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için kiralık formülüne sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Falette, bu sezon 'da yalnızca 1 maçta görev alırken, geçtiğimiz sezon toplamda 14 maç ve 2017-2018 sezonunda toplam 29 müsabakada Eintracht Frankfurt formasını giymişti.

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette, 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapan Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkisinde oynayabiliyor.

Haberin devamı aşağıda

'dan Simon Falette yorumları

Fenerbahçe'nin transferi için resmen harekete geçtiği belirtilen Falette için Goal Almanya editörleri görüşlerini bildirdi. İşte o yorumlar...

Oliver Maywurm: "Eintracht Frankfurt'taki ilk sezonu olan 2017-18'de Niko Kovac'ın düzenli olarak görev verdiği bir isimdi ama daha sonra Adi Hütter'in göreve gelmesiyle geri planda kaldı. Geçen sezon az sayıda maça çıkarken, bu sezon ise sadece tek maçta görev aldı. Hütter, Falette'yi 'Her zaman güvenebileceğinzi bir takım oyuncusu' olarak tanımlasa da, geçtiğimiz yaz oyuncunun yeni bir kulüp bulması halinde takımdan ayrılabileceğini söylemişti. Falette, oldukça neşeli bir karakter ve hiç oynamasa bile takıma çok iyi adapte olabilen birisi. Geçen yaz takımda kalmak istemesinin sebebi de burada kendisini rahat hissetmesiydi ancak görünüşe göre artık düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor."

Ronan Murphy: "Falette savunma yönü oldukça kuvvetli bir oyuncu. İkili mücadelelerdeki başarısı ve top kapma yetenekleriyle ön plana çıkıyor ancak toplu oyunda eksikleri var. Eintracht Frankfurt oyunu geriden kuran bir takım. 3'lü savunma sisteminde açıklarda görev alan stoperleri de hücuma katılıyor. Bu görev için Martin Hinteregger çok iyi bir örnek, zira ligde attığı 6 golle şu anda beş büyük ligde en çok gol atan savunma oyuncusu konumunda. Falette bu görev için pek güven veren teknik özelliklere sahip değil, bu nedenle de Adi Hütter ona pek şans vermiyor."