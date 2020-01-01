ÖZEL | Sascha Riether: Ozan Kabak'a karşı oynamak acı verici

Schalke'nin 19 yaşındaki A Milli futbolcu Ozan Kabak, performansıyla övgü toplamaya devam ediyor.

ekiplerinden 04 forması giyen savunma oyuncusu Ozan Kabak, genç yaşında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaz transfer döneminde 'tan transfer edilen Ozan, savunmadaki sertliği, sakinliği ve istikrarı ile etkileyici bir grafik çizdi ve bu sezon çıktığı 12 lig maçında 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Schalke'nin lisans bölüm koordinatörü Sascha Riether, Goal'e verdiği özel röportajında 19 yaşındaki milli futbolcunun bu performansı hakkında övgü dolu sözler söyledi. Schalke'deki futbolculuk kariyerini bu yaz sonlandıran Riether şunları ifade etti:

"Ozan henüz 19 yaşında ancak sakatlıkla başladığı zorlu bir sezona rağmen şimdiden tecrübeli bir futbolcu gibi oynuyor."

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"Ozan gerçek bir makine gibi. Ona karşı oynamak çok acı verici."

Takımın sezon değerlendirmesini de yapan Riether şunları ekledi:

"Şu anda Schalke'ye karşı oynamak her rakip için rahatsız edici bir durum olsa gerek. Tek bir oyuncuya bağlı değiliz, takım olarak odaklanıyoruz. Amine Harit ve Omar Mascarell geçtiğimiz sezondan çok daha farklı bir rolde. Amine kalitesiyle oyunun kaderini değiştirebiliyor. Omar ise savunma önünde bize güven veriyor."