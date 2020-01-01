ÖZEL | "Sancho'ya özgürlüğünü vermeden onu motive edemezsiniz"
2007-2019 yılları arasında Borussia Dortmund altyapısında çeşitli görevler alan Benjamin Hoffmann, eski öğrencisi Jadon Sancho hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu an Mainz 19 Yaş Altı Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen Hoffmann, Goal ve SPOX'a verdiği özel röportajda Manchester United başta olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarının ilgilendiği Sancho'nun yıldızının önümüzdeki yıllarda iyice parlayacağını söyledi.
Hoffmann "Jadon ile çalıştığım dönemde ona istediği özgürlüğü verdim. Çünkü başka şekilde onu motive edemezdim. UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid karşısında altyapı kariyerinin en iyi maçını oynadı. Jacob Bruun Larsen ve Alex Isak ile birlikte hücum üçlüsünü oluşturan Sancho, gösterdiği performansla bu yaş grubuna ait olmadığını kanıtladı. Maçı da 5-3 kazandık." ifadelerini kullandı.
Eskiden birlikte çalıştığı Jürgen Klopp hakkında da düşüncelerini söyleyen Hoffmann "Jürgen'i en basit şekilde sansasyonel olarak tanımlayabilirim. Bütün oyuncularıyla tek tek konuşurdu ve bireysel olarak hepsiyle özel bir iletişimi vardı." şeklinde konuştu.