ÖZEL | "Sancho'ya özgürlüğünü vermeden onu motive edemezsiniz"

Borussia Dortmund altyapısının eski antrenörlerinden Benjamin Hoffmann, Jadon Sancho'nun ileride en iyi oyunculardan biri olacağını söyledi.

2007-2019 yılları arasında altyapısında çeşitli görevler alan Benjamin Hoffmann, eski öğrencisi Jadon Sancho hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu an 19 Yaş Altı Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen Hoffmann, Goal ve SPOX'a verdiği özel röportajda başta olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarının ilgilendiği Sancho'nun yıldızının önümüzdeki yıllarda iyice parlayacağını söyledi.

Hoffmann "Jadon ile çalıştığım dönemde ona istediği özgürlüğü verdim. Çünkü başka şekilde onu motive edemezdim. UEFA Gençlik Ligi'nde karşısında altyapı kariyerinin en iyi maçını oynadı. Jacob Bruun Larsen ve Alex Isak ile birlikte hücum üçlüsünü oluşturan Sancho, gösterdiği performansla bu yaş grubuna ait olmadığını kanıtladı. Maçı da 5-3 kazandık." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Eskiden birlikte çalıştığı Jürgen Klopp hakkında da düşüncelerini söyleyen Hoffmann "Jürgen'i en basit şekilde sansasyonel olarak tanımlayabilirim. Bütün oyuncularıyla tek tek konuşurdu ve bireysel olarak hepsiyle özel bir iletişimi vardı." şeklinde konuştu.