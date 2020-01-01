ÖZEL | Samuel Eto'o: Barcelona'da Lionel Messi'nin yerini Youssoufa Moukoko almalı

Kamerunlu eski yıldız, Barcelona'yı Dortmund'un yıldız adayını almaya çağırdı.

'nın eski oyuncusu Samuel Eto'o'ya göre Katalan ekibi 'nin uzun vadeli hedefi olarak 'un yıldız adayı Youssoufa Moukoko'yu hedeflemeli.

15 yaşındaki oyuncu, bu sezon Dortmund'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dâhil edildi, ancak 20 Kasım'da 16 yaşına basana kadar turnuvada yer alamayacak.

Eto'o ise Goal'e yaptığı açıklamada, "Moukoko henüz 15 yaşında ve benim için Messi'nin vârisi olabilecek oyuncu o" dedi.

Messi yaşlandıkça, Barcelona'nın kendi geleceğini daha iyi hazırlamasının gerektiğini belirten Eto'o, Katalan ekibinin gelecekteki üçlüsünün Antoine Griezmann, Moukoko ve Kylian Mbappe'den oluşmasını dilediğini söyledi.

Griezmann ve Moukoko'nun iyi bir ikili olacağını söyleyen eski Kamerunlu yıldız, "Mbappe'yi de Barcelona forması altında görmeyi çok isterim" ifadesini kullandı.