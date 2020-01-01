ÖZEL | "Salzburg isterse Cristiano Ronaldo'yu transfer eder"
Salzburg, 2005 yılında bir enerji içeceği şirketi tarafından satın alınmasının ardından oynanan 14 sezonun 10'unda Avustruya Bundesliga'yı şampiyon tamamlarken, 4'ünde ikinci sırada yer aldı.
Yapılan yatırımın karşılığı elde edilen başarılarla alan Salzburg, kendini yavaş yavaş Avrupa arenasında da kabul ettirmeye başladı.
İtalya Serie B takımlarından Benevento'da forma giyen Oliver Kragl, Goal ve Spox'a yaptığı açıklamada Avusturya temsilcisinin büyük bir ekonomik güce sahip olduğunu söyledi.
Kariyeirnin 2,5 yılını Avusturya'da geçiren Kragl "Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Napoli karşısında gösterdiği performansla kendini kanıtladı. Salzburg eğer isterse yarın Cristiano Ronaldo'yu transfer edebilir. Ayrıca Salzburg'un Almanya Bundesliga'da bile iyi işler yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya Bundesliga'da Şampiyonluk Turu başlamadan önce askıya alınmıştı. Salzburg ise normal sezonu LASK Linz'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.