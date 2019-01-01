ÖZEL | Winny Haatrecht: Ryan'ın durumunu bekleyip göreceğiz

Önümüzdeki transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ryan Babel'in menajeri Winny Haatrecht, GOAL'e konuştu.

Sky Sports'un haberine göre gelecek sezon forması giymesi beklenen Ryan Babel'in menajeri Winny Haatrecht, GOAL'e açıklamalarda bulundu.

Haatrecht "Şimdilik sezon devam ediyor. Şu anda ne Galatasaray ne de başka bir takım için yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde Ryan'ın durumunu bekleyip göreceğiz. O kararını vermeden bu konu hakkında konuşmak yanlış olur" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda Beşiktaş ile çıktığı 19 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ryan Babel, devre arasında transfer olduğu 'da ise 14 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistik katkı sağladı.