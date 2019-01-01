ÖZEL | Ruud Gullit: Salah gibi birçok yıldız şans bulamadığı için Chelsea'den ayrıldı

Chelsea'nin eski yıldızı Ruud Gullit, Lampard'ın gençlere verdiği önemden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ruud Gullit, nihayet genç oyuncuların 'de şans bulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gullit, Goal'e verdiği demeçte genç oyuncuları izlemekten keyif aldığını söylerek, "Genç isimlerin şans bulabilmesinden dolayı mutluyum. Zamanında Mohamed Salah, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi yıldızlar buradan ayrıldılar çünkü Chelsea'de asla şans bulamayacaklarını düşündüler" ifadelerini kullandı.

Chelsea, Frank Lampard yönetiminde ligde çıktığı dört mücadeleden beş puan topladı.

Hollandalı efsane, kulüp ikonu Frank Lampard'ın takımın başına getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti ve kulübünü örnek gösterdi:

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"Açıkçası alınan sonuçlar iç açıcı değil ama benim için daha önemli olan oyun felsefesi. Oynadıkları futbolla da bunu gösterdiler. Gençler için sabırlı olmalıyız. Çok yetenekliler ve Lampard gibi bir hocaları var."

"Ajax'a bakın. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde genç bir takımla neler yaptıklarını gördük. Yetenekli oldukları sürece genç oyunculara sahip olmak kötü bir şey değil."

Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Maviler, 17 Eylül Salı günü ise Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında 'yı Stamford Bridge'de ağırlayacak.