ÖZEL | Ronaldo, gol sevincinin hikayesini anlattı
Serie A'nın 17. haftasında Sampdoria'yı 2-1 mağlup eden Juventus'ta attığı kafa golüyle çok konuşulan Cristiano Ronaldo gol sevincinin detaylarını aktardı.
26 Aralık'ta tamamı yayınlanacak DAZN özel röportajında "siiiiii" şeklinde bağırarak hava zıpladığı ve sırtını dönerek yaptığı gol sevincinin hikayesini anlatan Ronaldo, bu sevinci Real Madrid'de yapmaya başladığını söyledi:
"Real Madrid'deyken hangi maçı kazansak herkes 'siiiiii' diye bağırıyordu. Ben de o şekilde başladım, niye bilmiyorum. Doğal olarak gerçekleşti."
"Los Angeles'ta Chelsea'ye karşı oynadığımız sezon öncesi hazırlık maçını hatırlıyorum. Golü attıktan sonra bu sevinci yapmıştım. İnsanlar bana 'Niye böyle bir sevinç gösterisi yapıyorsun?' diye soruyordu. Sahiden bilmiyorum. Zıpladım, sırtımı döndüm ama hepsi doğal olarak gelişti. En iyi şeylerin her zaman doğal olarak gerçekleştiğini söylerim."
2014 Ballon d'Or ödülünü kazandığında kürsüye çıkarak aynı sevinci sesli bir şekilde yapan Ronaldo o konuya da değindi: "Takım arkadaşlarım gol attığımda ya da maç kazandığımızda o şekilde bağırdığımı bilir. O bizim Real Madrid'deki sevinç çığlığımızdı."