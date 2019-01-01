ÖZEL RÖPORTAJ | Teenage Hadebe: Şimdi yeteneklerimi gösterme zamanı

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Teenage Hadebe, takımıyla gittiği Bolu hazırlık kampında Mackolik ve Goal Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

'de 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek 'ne gitmeye hak kazanan , gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda sarı siyahlı kulüp, geçen sezon takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'daki hazırlık kampında sürdüren Sergen Yalçın'ın öğrencilerinden Hadebe, Goal ve Mackolik editörleri Rezzan Yetiş ile Sertaç Küçükelçi'ye konuştu.

Bir futbol takımı için ülkenden ilk kez ayrılıyorsun. Türkiye’de olmak senin için nasıl bir duygu?

Türkiye’de olmak ve Malatya’da oynamak benim için rüya gibi. Her zaman Avrupa’da oynamayı hayal ederdim. Şimdi yeteneklerimi gösterme zamanı.

Stoper mevkinin dışında sol bekte de oynayabiliyorsun. Senin için hangisi daha iyi?

Benim için savunmanın merkezinde olmak daha rahat. Evet, sol bekte de oynayabiliyorum. Ama stoperde oynadığım zaman daha iyi oynuyorum.

Çok atletik ve esnek bir vücudun var. Bunun için özel bir çalışma yapıyor musun?

Bence çok normal. Böyle doğdum. Belki çok uzun olduğum içindir. Sürekli jimnastik yapıyorum, antrenman yapıyorum. Eminim bu yüzden esnek bir vücudum vardır.

Ayağını, bir futbolcunun kafasının bayağı yukarısına kadar kaldırdığın bir fotoğrafı gördük. Taraftarlar da bu fotoğrafı görünce oldukça heyecanlandılar ve şaşırdılar.

Neden şaşırdıklarını bilmiyorum, fotoğrafa baktığımda da ne yaptığımdan pek de emin değilim. Belki sadece çok uzun olduğum için böyledir.

Türkiye’den daha önceden tanıdığın takım veya futbolcu var mıydı?

Tabii ki kendi takımım Malatya’yı biliyordum. ve ’ı biliyordum bir de. Oyuncu olarak Siphiwe Tshabalala’yı tanıyorum. Kaizer Chiefs’te birlikte oynamıştık. Oynadığı takımın adının nasıl söylendiğini bilmiyorum.

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Türkiye’de oynamış Güney Afrikalı başka futbolcu biliyor musun?

Kaizer Chiefs’ten takım arkadaşım Lebogang Manyama var, Türkiye’de oynamıştı. Buraya gelmeden önce onunla konuşmuştuk. Pazarlıklar sürerken ona ‘Senin oynadığın yerde ben de oynayacağım’ dedim.