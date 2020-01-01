ÖZEL RÖPORTAJ | Stjepan Tomas: "Her zaman Galatasaray'ı yeneceğimizi hissediyorduk"

Futbolculuk döneminde hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de forma giyen Stjepan Tomas, Goal Türkiye ve Mackolik'in sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Rezzan Yetiş

2003-2004 sezonunda , 2004-2007 yılları arasında ise formalarını terleten Stjepan Tomas, dev derbi öncesinde Mackolik ve Goal muhabiri Rezzan Yetiş'in sorularını cevapladı.

Son olarak 'u çalıştıran Tomas, her iki takım formasıyla da Kadıköy'de derbi oynamanın neler ifade ettiğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 'Kadıköy'de bir şey vardı.' diyerek başlayan genç teknik adam, "Galatasaray maçlarından önce bir hava vardı. Herkeste 'Bu maçı kazanacağız' hissi oluyordu. Fenerbahçe’de oynarken her zaman Galatasaray’ı yeneceğimizi hissediyorduk. dedi.

Daha fazla takım

Galatasaray forması giydiği dönemde Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 5-1 yendikleri maçı unutamadığını söyleyen Tomas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’da ilk derbime Ali Sami Yen’de çıktım. Hagi zamanındaydı, 1-0 kazanmıştık. Galatasaray forması giyerken en unutamadığım derbi kupadaki 5-1 kazandığımız maçtı. Çok güzel bir hatıraydı. Ama Galatasaray ile Kadıköy’e giderken orada hiç kazanamadık.."

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"Dünyada böyle bir derbi atmosferi yok"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerdeki atmosferi unutamadığını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, "Dünyada ve Avrupa’da böyle bir derbi atmosferi yok. Müthiş bir derbi atmosferi olacak ve aynı zamanda çok zor bir maç olacak. Hem hakemler hem de oyuncular çok büyük bir baskı altında olacak." dedi.

"Galatasaray'da Emre Akbaba, Fenerbahçe'de Kruse ve Muriqi"

Stjepan Tomas, derbinin kaderini etkileyecek oyuncular hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Galatasaray’da Emre Akbaba’yı iyi görüyorum. Adem Büyük de formda. Falcao’nun oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama o da iyi. Galatasaray’da bu 3 isim kilit oyuncular olabilir. Fenerbahçe’de ise Max Kruse ve Vedat Muriqi’yi kilit isimler olarak görüyorum. Galatasaray'da Lemina'nın olmaması çok büyük bir eksik."

Tomas, Rezzan Yetiş'in derbi tahmini sorusuna ise "Maç berabere bitecek gibi." tahmininde bulundu.