ÖZEL RÖPORTAJ | Steven Caulker: Virgil van Dijk, Ballon d'O'r' kazanabilir

Alanyasporlu futbolcu Steven Caulker, takımıyla gittiği Bolu hazırlık kampında Mackolik ve Goal Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

yeni sezon öncesi hazırlık kampını Bolu'da sürdürüyor.

Futbol hayatına 'da başlayan Steven Caulker, kariyeri boyunca Swansea City, , ve gibi büyük takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'la anlaşan Steven Caulker, Mackolik ve Goal 'den Rezzan Yetiş'in sorularını yanıtladı.

Yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor? Yeni teknik direktör Erol Bulut ile çalışmalar nasıl?

İyi bir başlangıç yaptık. 10-11 gündür idman yapıyoruz. Zor geçiyor, günde 2 periyot çalışma yapıyoruz. Hazırlık maçımız var. Yeni sezonu iple çekiyoruz

İngiltere’deki kariyerin oldukça inişli çıkışlıydı. Kariyerin, tahmin edilenin tam tersi bir yönde ilerledi belki de. Bir gün teklif gelirse Alanyaspor’dan ayrılıp İngiltere’ye dönmeyi düşünür müsün?

Şu anda Türkiye’ye yerleşmiş durumdayım ve burada vakit geçirmekten hoşnutum. İngiltere’deki kariyerim çok konuşuluyor. Çok genç yaşta üst seviyede oynadım. Saha dışı bazı sorunlar yaşadım ama hepsi geçti. Şu an benim için en önemli olan şey, burada futbol oynamak ve bundan çok memnunum. Böyle devam ederse geri dönmek gibi bir planım yok. Buradaki her günümün tadını çıkarıyorum.

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Sence Ballon d’Or’u kim kazanır? Senin gibi bir savunma oyuncusu olan Virgil van Dijk, ödülü kazanabilir mi?

Evet, kazanabilir. Onunla Southampton’da birlikte oynadım. Çok büyük bir profesyonel ve gerçekten iyi bir futbolcu. Benim oyum ona. Kendisine başarılar diliyorum.