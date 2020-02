ÖZEL RÖPORTAJ | Şota Arveladze: "Trabzonspor vazgeçmeyen bir kulüptür"

Bir dönem Trabzonspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alan Şota Arveladze, Goal Türkiye ve Mackolik'in sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Rezzan Yetiş

, ve 'da teknik direktörlük yaptıktan sonra kariyerine İsrail ve Özbekistan'da devam eden 47 yaşındaki teknik direktör Şota Arveladze, Mackolik ve Goal muhabiri Rezzan Yetiş'in sorularını cevapladı.

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor ile şampiyonluk yaşayan Gürcü teknik adam, hoca olarak aldığı ilk şampiyonluğun değişik bir his olduğunu belirterek Türkiye sonrası kariyerinde neler değiştiğini şöyle aktardı: "Öncelikle kültür değişimi oldu. Başka bir yere gidince farklı bir kültürle, dille, futbol stili ile karşılaşıyorsun. Daha fazla tecrübe kazanıyorsun."

"Vazgeçmeyen bir kulüptür Trabzonspor"

Bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluk şansını iyi gördüğünü söyleyen Şota Arveladze, bordo-mavili ekibin her zaman desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti:

"Ligde 2, Avrupa Kupası’nda 2 maçını izledim. Bence çok iyi bir şansları var ve bunu muhakkak değerlendirmeleri lazım. Bizim istediğimiz her zaman buydu. İnşallah bu sene şampiyon olurlar ama önemli olan hedefin her zaman şampiyonluk olması. Trabzonspor beşinci bile olsa taraftarların aynı heyecan ile stadyuma gelmesi lazım. Taraftarın, medyanın, futbolcunun ve başkanın desteği gerek. Sadece birinci veya ikinciyken böyle bir hava olmamalı. Bu tarz kulüplerde bence böyle olmalı. Bugün sekizinci sırada ama taraftarlarda hiçbir fark göremiyorum. Aynı tutkuyla stadyuma geliyorlar, vazgeçmiyorlar. Vazgeçmeyen bir kulüptür Trabzonspor. Onun için şampiyonluk çok önemli ama bence kulüpler için bu şekilde davranmak daha önemli."

"Gol atıyor, daha ne yapsın?"

Bu sezon 35 resmi maçta 25 gol atan Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren Şota, " - Trabzonspor maçına gelmiştim, o zaman Sörloth’u canlı izledim. Çok beğendim. Çok sakin, topun nereden geleceğini, nerede topa dokunaması gerektiğini, nerede durması gerektiğini biliyor. Çabuk bir oyuncu, çabuk düşünüyor. Tekniği iyi, vuruşları iyi. Çok iyi bir santrfor. Gol de atıyor, daha ne yapsın çocuk?" yorumunda bulundu.

Bordo mavililerin 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ı daha önce kendisinin de oynattığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti:

"Uğurcan’ı ben 5 sene önce, 17 yaşındayken Avrupa Kupası maçında oynatmıştım. Bunu görmeseydim, o zamanda da oynatmazdım. 17 yaşındaydı! Çocuk havada duruyor yani, inanılmaz bir yetenek. Allah vergisi bir fiziği var. Her geçen sene daha da tecrübe ediniyor. Zaten kaleciler, yıllar geçtikçe daha iyi oluyorlar."

Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizen Şota, Türk futbolcuların gelişmesi için tavsiyelerde bulundu: "Trabzonspor’da yetenekli isimler her zaman vardı. Trabzonspor eskiden de altyapıdan oyuncu getirmesiyle meşhurdu. Bence bu altyapının böyle devam etmesi ve oradaki oyunculara daha fazla şans verilmesi gerekiyor. Sürekli yabancı, yabancı, yabancı… Diğer çocuklara da zaman verilmeye başlandı artık. Türkiye’de yetenek her zaman vardı, hep söylüyordum. Türk oyuncular yetenekli ama biraz daha zaman, para, hoca ve turnuvalar vermek lazım altyapıya. Yeterli kadar turnuva yapılmıyor. Gelişme programları yok. Kaç para harcanıyor ama gelişme programı hala yok. Büyük ülkelerin futbol geliştirme programcısı var altyapılarında. , İtalya, İspanya, , ve gibi ülkeler her sene program yapıyor. Biz hala eski programlara devam ediyoruz. Bir şeyler yapılıyor ama daha fazla yapmak lazım."

"Bakü'de ev havası olur"

Son olarak A Milli Takımı'n EURO 2020'deki gidişatına değinen Şota Arveladze, Şenol Güneş ve öğrencilerinin iyi bir iş çıkardığını söyledi: "Milli takımda, Şenol Hoca’nın elinde yeni yeni, çok iyi oyuncular var. Milli Takım daha önce hiçbir gruptan bu kadar kolay çıkmamıştır., hep zorlanıyordu. Gençlere çok şans verdiler. Bu gençler yurt dışına çımaya başladı. Bu da çok büyük bir olay. Bence Türkiye son dönemde çok iyi gidiyor. Fransa’yı yendi, İzlanda gibi zor bir takıma karşı iyi bir hava buldu. Şenol Hoca iyi bir takım yaptı. EURO 2020 maçlarına Bakü’de çıkacaklar. Bakü yabancı sayılmaz zaten, ev havası olur. İnşallah başarılı olurlar."