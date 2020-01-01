ÖZEL RÖPORTAJ | Seedorf: "Hakan Çalhanoğlu karakter sahibi bir oyuncu"

Hollanda futbolunun efsane ismi, Goal'e konuştu...

ÖZEL RÖPORTAJ | Ahmet Yavuz @ahmetlyavuz

'ın sembol isimlerinden olan Clarence Seedorf , Goal 'e veriği özel röportajda hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı.

'ne yerleşen Seedorf, Milan'daki teknik direktörlük kariyeri ve günümüz futbol dünyasına dair görüşlerini paylaşırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

İşte röportajın tamamı...

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşama kararını nasıl ve neden aldın?

15-16 yıldır buraya düzenli olarak geliyrum ve hem kişisel hem de profesyonel açıdan burada birçok iyi ilişkilerim oldu. En sonunda Abu-Dhabi'de yaşama fikri beni en çok çeken şey oldu. Buraya geldiğimden beri insanlar tarafından çok sıcak karşılandım. Abu-Dhabi ile Dubai arasında harika bir yerdeyim ve burada birçok arkadaşımız var. Burada beni çeken ve kendimi evimde hissettiren birçok şey var.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yaptığın bir paylaşımda karın kasların açıkça görülüyordu. Forma kalmayı nasıl başarıyorsun?

Bu benim için bir hayat biçimi. Spor olmadan yapamıyorum. Onun dışında alkol kullanmıyorum, yediklerime de çok dikkat ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde normal antrenman seviyemi kormak biraz zor oldu. Fit olmaktan mutluyum ve bu şekilde hayattan daha çok keyif alıyorum.

Peki sahaya çıksan 90 dakika profesyonel seviyede futbol oynayabilir misin?

Yarın olamaz tabii... Futbolu bırakmamın üzerinden 6 yıl geçti. Ama kendimi hazırlamam için 5-6 ay süre verilirse evet, bence oynayabilirim!

Teknik direktör olarak Milan'ın başına geçmenin kariyerinin erken bir dönemine denk geldiğini düşünüyor musun? Bu fırsatın bu kadar erken önüne çıkması bir pişmanlık yarattı mı?

Hayır, çünkü kendimi hazır hissediyordum. Ama ne yazık ki kulüp o dönem bir hayli istikrarsızdı. Birçok oyuncuyu elden çıkarma kararı verilmşti ve ben de bir teknik direktör olarak bu çalkantılı ortamın bir parçası olmuştum. Son dönemlerdeki teknik direktörlere göre kulüpteki en yüksek puan ortalamasına sahip olan bendim kulübün DNA'larına uygun bir futbol oynamaya çalışıyorduk, taraftarlar da bundan memnundu. Takımı neredeyse küme düşme hattından aldım ve Avrupa kupaları için mücadele etme noktasına getirdim. O kriz ortamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum.

Aslında belirttiğin gibi başarılı bir dönem geçirdin. Peki sence Milan'daki teknik direktörlük kariyerin neden sona erdi?

İki yıl daha kontratım vardı ve kulüp gerçekten zor durumdaydı. Milan her zamna teknik direktör konusunda istikrarlı bir kulüp olsa da benden sonra kulübün eski sahibi 2 sezonda 3 teknik direktör değiştirdi. Benden önceki teknik direktör, ile büyük başarılar yaşayan Massimiliano Allegri'ydi ve Milan'dan ayrıldığında kulüp neredeyse düşme hattındaydı. Ben göreve geldiğimde çıkışa geçtik ve 'ne katılma fırsatını bir gol farkla kaçırdık. 'Neden' sorusuna gelince... Saha içinde birçok sorun vardı ve o takımı ben kurmamıştım. Kulüp sahibinin de pek rasyonel olmayan kararları vardı. O yıllarda taraftarların yaşadığı hayal kırıklığı çok üzücüydü. Ama şimdi sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Umarım Milan'a yakışır bir şekilde sezonu tamamlarlar.

Milan forması giyen Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu hakkında neler düşünüyorsun?

Bence harika bir oyuncu. Karakter sahibi bir oyuncu. Milan gelip kendinizi kolayca gösterebileceğiniz bir yer değil. Ama Hakan Çalhanoğlu özellikle geçen sezonun sonlarında büyük gelişim gösterdi. Umarım bu istikrarını sürdürür, kendisini geliştirmeye devam ederek oyununa daha da kalite katar.

ve 'nun dünyanın en iyi futbolcuları olma tacını yitirmek üzere olduğunu düşünüyor musun? Yoksa onlardan bir pik daha izleyebilir miyiz?

Fit ve motive kalabildikleri sürece her ikisinin de üst düzeyde performans göstermeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama daha önemli soru şu ki, onların yerini alabilecek yeni genç oyuncular görebilecek miyiz? Benim görmek istediğim şey bu çünkü Messi ve Cristiano 12-13 yıldır aynı seviyede yaptıkları işi yapmaya devam ediyor. O seviyelere ulaşabilecek yenni yüzler görüp göremeyeceğimizi merak ediyorum.

Onların seviyesine ulaşabilecek bir oyuncu görüyor musun?

O seviyeye ulaşabilecek kapasitede yeteri kadar oyuncu vardı. Neymar o seviyede olabilecek isimlerden biriydi. Yine Kevin de Bruyne, Eden Hazard da o potansiyele sahipti. Her zaman Hazard'ın onların yanında olabilecek yetenekte olduğunu söylemişimdir ama bu daha çok en iyi olacak kadar yeterli motivasyona sahip olup olmadığınızla ilgilidir. Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Coutinho, Sadio Mane, Mohamed Salah... Birçok oyuncu var. Ama konu Messi ve Ronaldo'nun göstermiş olduğu istkrarda... Cristiano, bir oyuncunun yıllarca aynı form düzeyinde kalabileceğini herkese gösterdi. Bu tamamen mental bir durum. Onlar gerçek şampiyonun nasıl olabileceğini gösterdiler, umarım gelecekte daha çok örnek görebiliriz.

En zorlu rakip?

Andriy Shevchenko diyebilirim çünkü her alanda çok rekabetçiydi.

Kariyerindeki en güzel gol?

İki tane seçmek istiyorum. Bir tanesi 'deyken 'e orta alana yakın bir noktadan attığım gol. Diğeri ise 'deyken Juventus'a karşı sol ayağımla attığım gol.

Birlikte çalıştığın en iyi oyuncu?

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Sanırım Kaka.

Birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör?

Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi gibi isimlerle çalıştım. Aralarından bir seçim yapamam. Sadece sahip olduğum yeteneklerin farkına varmamı sağlayan kişinin Capello olduğunu söyleyebilirim. Ama Ancelotti ile de 8 müthiş yıl geçirdim, Lippi de harika bir teknik adamdı.