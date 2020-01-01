ÖZEL RÖPORTAJ | Prekazi: Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray

Galatasaray'da büyük başarılara imza atan Cevad Prekazi, Goal Türkiye ve Mackolik'in sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Cevad Prekazi 'da 7 sezon forma giydi. Lig şampiyonlukları bir yana sarı-kırmızılı kulübün Avrupa Kupaları'nda elde ettiği ilk büyük başarılarda takımın yıldız ismi olan Prekazi şu sıralar ülkesinde hala Partizan çatışı altında futbola hizmet etmeye devam ediyor. Prekazi, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtladı;

Galatasaray'ın bu sezonki performansını nasıl değerlendirirsiniz?

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Galatasaray sezona iyi transferler yaparak başladı. Ancal ilk yarıda zor günler geçirdi. Şampiyonlar Ligi’nde çok zor bir gruba düştü, ligde de iyi bir performans gösteremedi. Ama ikinci devreye muhteşem başladı. Sonuçlar gayet iyi. ’u da yenebilirdi ama o maçta hakem kurbanı oldular. Rezil bir hakemlik vardı. Bence o hakem hemen gönderilmeli. Futbolu öldürüyorlar. Galatasaray kazanmasın diye her şeyi yaptı.

Falcao'nun ciddi bir çıkışı var. Bu kadar formda geri dönmesini bekliyor muydunuz?

Falcao konusunda sabırlı olunmasını her zaman söylüyordum. Falcao dünya çapında bir oyuncu. İşte kendini gösteriyor.

Bir de Emre Akbaba döndü. 1 yıl içerisinde iki tane çok ağır sakatlık geçirdi. Bana göre onun kadar iyi bir futbolcu Türkiye’de yok. Her şey var onda. Çok büyük bir yetenek. Oynamaya başladıktan sonra kendini göstermeye başladı. Yaşadığı sakatlıklardan sonra bu seviyede dönmek, forma girmek çok zordur. Oynadığı oyuna bayılıyorum.

Teknik direktörlük kariyerinin başında olan Sergen Yalçın'ı nasıl buluyorsunuz?

Sergen Yalçın’ı yeni sezondan itibaren değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah çok güzel işler yapar. Anadolu kulübünde çalışmakla büyük takımda çalışmak çok farklı. Büyük camiaya girdiğin zaman çok çalışmalısın. Baskı var, stres var, her şey var. Bunu iyi yönetebilirse tabii ki çok iyi olur. Beşiktaş'ın kadrosunda sıkıntı var. Maalesef iyi bir takım yok. Birkaç iyi futbolcu var ama yeterli değil.

Ljajic'in bu sezon üzerinde baskı mı var? Yeterince verim alınamadı

Ljajic Beşiktaş’ta ön planda olmalıdır. Saha içerisinde tüm sorumluluğu almalıdır. Onu devamlı izliyorum ama iyi değil. Bu kariyerde birinde baskı olmaz. İtalya’da forma giydi, 29 yaşına geldi. Ne zaman oynayacak! Bayrağın önde taşıyan ilk oyuncu olmalıdır.

Derbi için neler söylersiniz?

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Derbinin seyircisiz oynanması tek kelimeyle yazık. Neden bu maç seyircisiz? Antrenman maçı mı olacak? Seyircisiz - maçını sadece birkaç dakika izleyebildim. Rezillik. Ben bu maçı taraftarsız oynamazdım. Çok kötü bir olay.

Şampiyonluk yarışında kimi önde görüyorsunuz?

Galatasaray ’yi deplasmanda yendi, Sivasspor maçında hakem kurbanı oldu. 'la İstanbul’da oynayacak, 'le deplasmanda karşılaşacak. Ne olacağını kim bilebilir? Ama şu an en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray. İlk devre çok sıkıntılıydı, ancak ikinci devre %100 değil, %200 daha iyi oynuyor. Sarachi’yi çok beğendim. Donk, Marcao ile Luyindama’ya göre iyi oynuyor. Müthiş performans gösteriyor. Seri, Lemina, Feghouli süper oynuyor. Falcao için bir şey demeye gerek yok. En kötüsü Belhanda. Bence Galatasaray’a yakışan bir oyuncu değil.