ÖZEL RÖPORTAJ | Olcay Şahan: Belki bir Quaresma değilim ama hırslıyım

Denizlispor'un yıldızı Olcay Şahan, Goal Türkiye ve Mackolik editörü İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Beşiktaş ve 'un ardından bu sezon 'da ter döken Olcay Şahan, Mackolik Instagram canlı yayınında İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

İlker Yılmaz: Denizlispor’a bu sezon imza attın. Sence nasıl bir sezon geçiriyorsunuz?

Olcay Şahan: Lige çok iyi başlamıştık, sonra biraz bocaladık. Bület Hocanın gelmesinin ardından tekrar bir çıkış yakaladık. Kaliteli bir takımımız var. 6-8 puan daha fazla alabilirdik, onun biraz üzüntüsü var. Ama gidişattan memnunuz. Denizlispor 10 yıl sonra Süper Lig’e çıktı. Yeni bir takımla ilk sezonda lige tutunmak çok kolay değil. Gelecek yıllarda Denizlispor daha iyi olacaktır.

Daha fazla takım

Bu sezon sol bekte de oynadın, zorlandın mı?

Sezonun ilk yarısındaki Ankaragücü maçında sol bek oynamıştım. O maçta aslında 10 numarada oynayacaktım ama Mehmet (Özdilek) Hoca ile görüştüm ve takım açışından sol bek oynamamın daha iyi olacağına karar verdik. Takımda yine eksik olunca da Bülent (Uygun) Hoca beni orada kullandı. Son haftalarda da iyi bir çıkış yakaladım, umarım böyle devam eder.

"Belki bir Quaresma değilim ama hırsımla ön plana çıkıyorum"

Bülent Uygun için neler söylersin?

Bülent Hoca çok cana yakın, samimi biri. Zaten yıllarca Süper Lig’de ve ’da çalışmış bir hoca. Kalitesini tartışmaya gerek yok. Takıma verdiği katkıyı da görüyoruz. Takımda şu an gerçekten çok samimi bir aile ortamı var.

Herkes tarafından sevilen bir oyuncusun. Bu kadar sempatiyi toplamayı nasıl başarıyorsun?

Karakter olarak düzgün biri olmaya çalışıyorum. Futbol olarak da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yetenek olarak belki bir Quaresma değilim ama mücadelemle, hırsımla, arzumla ön plana çıkıyorum. ’da ve A Milli Takım’da da oynadım. Bunu yeteneğimle değil mücadelemle, kazanma arzumla gerçekleştirdim. Ben sahaya çıkıp 2-3 kişiyi çalımlayarak insanların sevgisini kazanmadım. Top kazanılmayacak yerde topu kapıp gol pozisyonu yarattığımda veya beklenmeyen anlarda sahne aldığım için insanların sevgisini kazandım. Bu durumdan da gayet memnunum. Demek ki doğru işler yaptım ki insanlar da sevgisini gösteriyor.

Senin için özel olan teknik direktör kim?

Bu benim için zor bir soru. ’nin en iyi hocalarıyla çalıştım. Hepsinin ismini yan yana koysam aradan çıkartabileceğim isim yok. Hepsinden farklı farklı tecrübeler kazandım. Bu konuda çok şanslıyım.

"Süper Lig'de iki futbolcuyu çok beğeniyorum"

Geçmişte bir idolün var mıydı?

Küçükken hep Ronaldinho’nun ve Ronaldo’nun videolarını izlerdim. Ancak Diego Forlan’ı çok severdim. Küçükken saçlarımı hep onun gibi uzatmak isterdim. MSN Messenger'de profil resmi olarak hep Diego Forlan’ı koyardım.

Süper Lig’de en beğendiğin oyuncular kim?

Süper Lig’de iki futbolcuyu çok beğeniyorum; Biri Abdülkadir Ömür ve diğeri Uğurcan Çakır. Onlarla Trabzonspor’da oynama fırsatı buldum, ağabeylik yaptım. Onların kendilerini nasıl geliştirdiklerini gördüm. Bu yüzden onların adına çok mutluyum. Gelecek yıllarda önemli kulüplerde oynayacaklarını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür sakatlığını çok iyi bir şekilde atlattı. EURO 2020’nin ertelenmesi milli takım oyuncuları için biraz şans oldu. Birçok oyuncumuz ağır sakatlıklar yaşamıştı. Artık hepsi %100 hazır olarak Avrupa Şampiyonası’na katılma şansı elde etti.

En zorlandığın oyuncu kim?

Bir oyuncu için diyemem ama maçında Alaba ile Ribery’e karşı oynadım. Öne gidince… Daha doğrusu öne gidemiyordum. Gittiğimde ters ayakta yakalanıyordum. Geride kalınca da eziyorlardı.

Kaiserslaurten’de her zaman sağ açıkta mı oynuyordun?

Hayır, orada sağ açık dışında sol açıkta, 10 numarada, 8 numarada da oynadım. Profesyonel olana kadar ben her zaman ön libero oynadım. A takıma ilk çıktığımda sağ beki sol bek oynadım. Orada başarılı olunca hazırlık maçlarında da devamlı bekte oynadım. Tecrübelendikçe de neredeyse her mevkide oynadım. Bu sene Denizli’de stoper, kaleci ve forvet oynamadım, diğer mevkilerin hepsinde oynadım. Önemli olan takıma faydalı olmak.

"Futbolu 'da bırakmak istiyorum"

Stoper de oynar mısın?

Yok, herhalde stoper oynayamam. O bölgede zaten çok iyi oyuncularımız var.

32 yaşındasın ancak sanıyorum 36-37 yaşına kadar oynarsın. Hedeflerin neler?

Haberin devamı aşağıda

Futbolu Almanya’da bırakıp oraya yerleşmek istiyorum. Çocuklarımın Almanya’da okula gitmesini istiyorum. Çünkü biz orada doğup büyüdük, çocuklarımın da orada büyümesini istiyorum. Ama 2-3 sene daha Türkiye’de, Denizlispor’da kalmak istiyorum. 36 yaşında da Almanya’ya gidip 38 yaşında da futbolu bırakmayı düşünüyorum. 17 yaşında profesyonel oynamaya başladım. 14 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Bu süreçte uzun süreli bir sakatlık yaşamadım. Vücut olarak da fitim. İnşallah sakatlanmadan oynamaya devam ederim.

Bize bilmediğimiz bir özelliğini söyler misin?

Ben çok yardımsever bir insanım. Hiçbir futbolcu benim kadar etrafındaki insanlara bilet ayarlama ve onları ağırlamak için uğraşmaz. Benim en büyük özelliğim 5-6 kişiyi aynı anda idare edebiliyorum. Bir taraftan bilet ayarlıyorum, bir taraftan ulaşımlarını ayarlıyorum, birisinin başka bir eksiğimi var onu ayarlamaya çalışıyorum. Aynı anda birçok şeyi yapma özelliğim var. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunları yapmazsam maçta rahat oynayamam.