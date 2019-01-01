ÖZEL RÖPORTAJ | Oktay Derelioğlu: Derbi gollü geçer

Futbol kariyerinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giyen Oktay Derelioğlu, derbide iki takımdan da bol pozisyon ve gol bekliyor.

| İlker Yılmaz

17 yaşında bir yıldız adayı olarak dikkatleri üzerine çeken Oktay Derelioğlu, Karagümrük altyapısından çıktıktan sonra önce 'a ardından da Beşiktaş'a transfer oldu. 6 sezon giydiği siyah beyazlı formayla birçok başarıya imza attı, Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını hala elinden alabilen olmadı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir kez daha Trazonspor'da oynadı ve ardından bu sefer İstanbul'un sarı lacivertli takımı 'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11 şansı bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 golle hala hafızalarda.

A Milli Takım'ın eski golcüsü Oktay Derelioğlu, Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz'a Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi;

Fenerbahçe'den başlayalım, nasıl değerlendirirsiniz?

Fenerbahçe çok büyük bir badireler atlattı. Bugün bütün büyük takımlarımız ve diğer takımlarımız borç batağı içinde. Şu anki Fenerbahçe yönetiminin üzerine aldığı borç yenilir yutulur cinsten değil. Bunun üstünden kalkacaksınız, kulübün kadro kalitesini belli seviyeye çekeceksiniz, orada hata yapmadan ilerleyeceksiniz... Bunların hepsi büyük bir problem. veya şampiyon olamıyorsa, bu onların ayıbıdır. Çünkü büyük takımlarımızın hepsi batık ve artık bunların sevk ve idaresi çok kötü bir durumda. Sivasspor, Başakşehir veya başka bir takım artık aradan çıkıp şampiyon olmalı. İşler bu kulüpler için daha kolaylaştı. Fenerbahçe'ye geldiğimiz ise onların içinde bulunduğu zor duruma rağmen buralara gelmesini iyi olarak kabul ederiz. Neden? Çünkü formanın büyüklüğü, ağırlığı. Bunu hem Beşiktaş, hem hem de Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Türkiye'de maalesef bazı formalar çok ağır. Onun için Fenerbahçe'nin düzelmesi, belli bir seviyeye gelmesi zaman ister.

Fenerbahçe'nin sahada iyi yapamadığı şeyler neler?

Pozisyona girebiliyor. 39 yaşında "genç bir delikanlı" olan Emre Belözoğlu var. Emre, oynadığı maçlarda harika bir liderlik yapıyor. Luiz Gustavo takıma oturdu. Ama Fenerbahçe'nin asıl sorunu merkez savunmada.

Çağlar ve Merih, A Milli Takımın aşama kaydetmesini sağladı. Onlar olmadığı zaman arkalarında bekleyen bir Ozan Kabak var. Bugün dünya futbolundaki en önemli mevki merkez stoper ve kaleci. Çünkü artık oradan oyun kuruluyor. Futbolu oynamak istiyorsanız oradan başlatmanız lazım. Fenerbahçe maalesef bunu iyi yapamıyor. Deniyor ama başarısız oluyor. Pozisyon bulmaya çalışırken, pozisyon veriyor. Geçmiş dönemlerde pozisyona girmek zorlanan bir takım vardı. Bu sezonki Fenerbahçe pozisyona girebiliyor.

Fenerbahçe pozisyon bulmasına rağmen gol atmakta zorlanıyor. Bunun sebebi nedir?

Fenerbahçe'nin bilinçli bir şekilde oynadığını düşünmüyorum. Bilinçli olarak pozisyon bulmuyorlar. Atak yaparken dönen topları iyi toplayamıyorlar ve atak sonlandırmada güçlük çekiyorlar. Atak sonlandırmanın en iyi yolu goldür ama aut, korner, taç da atak sonlandırmanın yolları arasındadır. Fenerbahçe bu konularda çok zayıf. Çok çabuk atak yiyor.

Beşiktaş'a geçelim...

Haftalardır sahada çok iyi oynamadan kazanan bir Beşiktaş vardı. Örneğin 10 kişi kalmış bir karşısında, Beşiktaş rakibine iki gol fırsatı tanıdı ve fazlaca gol pozisyonu verdi. Beşiktaş kötü oynuyordu, önceki maçlarda bunun sinyalleri vardı. Yeni Malatya karşısında da bunu gösterdi. Malatya, Beşiktaş karşısında sağlam durdu. İkinci ve birinci bölgede sıkı durdu ve pozisyon vermemeye çalıştı ve Bifouma'nın olağandışı golüyle ve sonrasındaki penaltıyla iki gol geldi. Bifouma'nın o golü olmasa maç 0-0 bitecek gibi duruyordu ama bu futbolun azizliği. İki hafta önce de maçında Milosevic, Burak Yılmaz'a asist yaptı. Orada da 0-0 bitecek maçı Beşiktaş kazandı. Futbol böyle bir oyun. Bazen hiçbir teknik direktör maçta ne olacağını tasarlayamaz.

Beşiktaş'ın en büyük sorunu, biraz önce Fenerbahçe için de söylediğimiz borç batağı. Ne yeni yönetim ne de Abdullah Avcı bunun sorumlusudur. Bunun tek sorumlusu bir önceki yönetimdir. 7-8 sene kulübün başında bulunan kişidir. Beşiktaş'ın başında şu an iyi insanlar var. Gerek teknik kadro gerek yeni yönetim elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok sıkıntılı durumlar bekliyor Beşiktaş'ı. İnşallah çözerler.

Peki Beşiktaş'taki sıkıntı ne?

Beşiktaş da son haftalarda üretiyor, üretmeye çalışıyor ama aynı şekilde Beşiktaş'ın da merkezdeki oyuncuları sıkıntılı. Stoperler birbirlerinden uzak oynuyorlar ve oradaki düzeni iyi oturtamıyorlar. Eğer Atiba olmasa Beşiktaş çok daha büyük sorunlar yaşar. Atiba oynadığı maçlarda tecrübesiyle orayı kapatıyor. Abdullah Hoca, Caner'i bazen sol ön veya sağ öne atıp Rebocho'yu sol bekte deniyor ama olmuyor. Caner çok özel bir oyuncu ama yeri sol bek. Hocanın bir bildiği vardır herhalde.

Derbi nasıl geçecek?

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Çok zor olacak. İki yaralı aslan var ve iki taraf da bu maçı çıkış olarak görüyor. Gollü bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İki takım da kazanmak isteyecek. Fenerbahçe, kendi saha ve seyirci avantajıyla birlikte daha çok yüklenen taraf olacaktır. Beşiktaş, deplasmanlarda daha rahat bir oyun sergiliyor. Sonucu açık bir maç.

Şampiyonluk yarışı?

Artık Anadolu'dan bir şampiyon çıksın. Büyük takımların kötü yönetildiği bir ortamda Sivasspor neden şampiyon olmasın? Çok pozitif futbol oynuyorlar, futbolun bütün gerektirdiklerini yapıyorlar. Rıza Hoca ve Sivasspor yönetimini kutluyorum. Gerçekten keyif veriyorlar. Ben şampiyon yarışında Sivasspor'u destekliyorum.