ÖZEL RÖPORTAJ | Ömer Erdoğan: Fatih Kuruçuk, Merih ve Çağlar gibi olacak

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan, Goal Türkiye & Mackolik'in sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Cihan Çınar

Futbola doğduğu ülke 'da başladı, 1998'de Erzurumspor formasıyla 'ye adımını attı. Diyarbakırspor'daki performansıyla 'a transfer oldu ve sonra da formasıyla özdeşleşti...

Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Ömer Erdoğan, şimdilerde genç bir teknik direktör olarak TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Karagümrük'ü yönetiyor.

Karagümrük, Ömer Erdoğan'ı göreve getirmesinin ardından 11 maçta yalnızca 1 kez rakiplerine boyun eğdi. Takım, üst üste alınan başarılı sonuçların ardından play off potasına girdi, hatta gözünü doğrudan Süper Lig'e yükselmeye dikti.

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Koronavirüs tedbiri kapsamında evinde kalan 42 yaşındaki teknik adam, Mackolik'e samimi açıklamalarda bulundu.

Liglerin ertelenmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu süreçte futbolcularınız çalışmalarını nasıl sürdürüyor?

COVID-19 sadece yaşlılar için değil, gençler için de tehlikeli. Bu salgını hafife almamamız lazım. Şu an için federasyon da, kulüpler de gereken izolasyon için ciddi önlemler alıyorlar. Biz de oyuncularımıza program yolladık. Bu programa uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Avrupa'daki spor adamlarıyla da istişare içerisindeyim. Oradaki durumu da yakından takip ediyorum. Futbolun tüm paydaşları en doğru kararı vermek için çaba gösteriyor. Şu durumda evde kalmak en doğrusu gibi duruyor.

Futboldan hiç kopmadınız. Profesyonel kariyerinizin ardından ara vermeden antrenörlük, şimdi de teknik direktörlük...

Futbol açıkçası benim için bir oyundan çok daha fazlası. İçerisinde birçok duygu yoğunluğu barındıran bir eylem. Ben futbolu hayata benzetiyorum. Sevinci, üzüntüyü, kazanma hırsını içerisinde barındıran 90 dakika içinde duygu yoğunluğunu mantıkla birleştirmeniz gereken bir olgu.

Siz göreve geldikten sonra Karagümrük'ün çehresi değişti. 10 maçtır yenilmiyorsunuz. Bu süreçte kritik galibiyetler aldınız. Neyi farklı yaptınız? 'Doğru yerdeyim' diyor musunuz?

Ben Türkiye'de futbola başladığımda Süleyman Hurma başkanımızın ciddi ağabeyliğini gördüm. Kemikleşmiş bir yapıda, kendi sistemini kurmak için bizlere güvendi. Uzun yıllar Türk liglerinde oynamış ve oynayacak birçok futbolcunun yetişmesine vesile oldu. Bizlerin önünü açtı. Benim Süleyman Abi ile diyaloğum o yüzden farklıdır. Vizyon sahibi bir insandır. Risk almaktan korkmaz. Bu noktada da sağ olsun bana inanarak takımı emanet etti ve hep yüreklendirdi. Biz de geldiğimizde pırlanta gibi bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Özgüven anlamında sorun yaşayan ama potansiyeli iyi olan bu kardeşlerime, ekibimle beraber hoca olmaktan ziyade bir abi, arkadaş, dost olmanın önemini gösterdik ve iyi bir aile olduk. Böyle olunca da skorlar geldi. İnşallah bu salgın kontrol altına alınınca ve sporcu sağlığını tehdit eden risk ortadan kalkınca kalan maçlarımızda iyi sonuçlar alıp Süper Lig'e çıkacağız.

Genç bir teknik adamsınız. Meslekte örnek aldığınız, etkilendiğiniz biri var mı?

Ben hayatta her zaman bardağın dolu tarafına bakmayı seven, olumsuzdan ziyade olumlu sonuçların peşinde olan bir yapıda oldum. Bu doğrultuda altyapı hocalarım da dahil olmak üzere bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden bir şeyler aldım. Hepsiyle de iyi ilişkiler kurdum. Futbol kariyerim bittikten sonra da Tuchel gibi, Klopp gibi, Hiddink gibi değerli hocaları haftalarca izledim. Antrenmanlarını gözlemledim, maç hazırlıklarını ve oyuncu ilişkilerini takip ettim. Tuchel'in mükemmelliyetçiliğine, Klopp'un oyun felsefesine ve matematiğine harcadığı mesai ile iletişim becerisini, Hiddink'in soğukkanlılığına ve tecrübesine gerçekten hayran oldum.

Futbolculuğunuza dönelim... 2003'te Galatasaray'a transfer oldunuz, Avrupa maçlarına çıktınız. Kadıköy'deki derbide 'ye gol attınız. Bu macera neden kısa sürdü?

Diyarbakırspor'da o sezon iyi bir performans sergilemiştim. Birçok kulüpten teklif aldım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şahsıma çok ciddi yaklaşımları oldu. Kendilerine de yıllar geçmesine rağmen teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray'ı tercihimde Fatih Terim'in büyük liderliği ve duruşu etkili oldu. Ona da bu vesile ile tekrar geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyorum. Galatasaray gibi ülke futboluna ilkleri yaşatmış bir camianın parçası oldum. Kadıköy'deki gole gelirsek; ben aslında santrfor kökenli bir oyuncuydum. O yüzden rakip kim olursa olsun bir defans oyuncusu olarak hücumda sorumluluk almaktan hiç çekinmedim. Orada da kendime güvenim çok yüksekti ve golü attım. Hala hafızalarda kaldıysam ne mutlu bana. O dönem kulüp olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Camianın hata toleransı azdı. Kulübün üzerinde çok büyük baskı vardı, maalesef ayrılmak zorunda kaldık.

Golcü bir stoperdiniz. Günümüz futbolunda sizin tarzınıza benzettiğiniz bir defans oyuncusu var mı?

Az önce de bahsettiğim gibi Almanya'da altyapı eğitimime santrfor olarak başladım. Bir defans oyuncusu, savunmadaki müdahaleleriyle motive olur. Ancak ben aynı zamanda hücumda sorumluluk alan, gol ve asist yapmayı çok isteyen bir yapıdaydım. Günümüz futbolunda takımımızdan Fatih Kuruçuk da bu şekilde golü istiyor. Pozisyon konsantrasyonu çok yüksek diyebilirim.

Takımınızın genç stoperi Fatih Kuruçuk siz göreve geldikten sonra 3 gol attı ve kritik puanlar kazandırdı. Geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben de, teknik ekibim de Fatih Kuruçuk'u 3 yıldır biliyoruz. Son yıllarda stoper konusunda ciddi bir oyuncu havuzu olan ülkemizde Fatih de bu isimlerin arasında potansiyeliyle öne çıkıyor. Özgüveni çok yüksek. Oyunun içerisinde motivasyonu iyi. Hücumda golü atmak için kendisini şartlıyor ve inisiyatif alıyor. Kendisine de zaman zaman tecrübelerimizi aktarıyoruz. İyi yolda ilerliyor. Bu şekilde devam ederse Merih gibi, Çağlar gibi olacağına dair en ufak şüphem yok. Onda bu potansiyel var. Çalışmaya devam edecek ve o da vitrin liglerde kendisine yer bulacaktır.

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Teknik direktörlük yolunun henüz başındasınız. Kariyeriniz için koyduğunuz bir hedef var mı?

Futbolun felsefesine ve ruhuna inandığım kadar matematiğine de ilgi duyuyorum. Bizler sahadan geldik. Bu sayede içgüdüsel veya doğaçlama diyebileceğimiz yetilerimiz gelişmiş olabiliyor. Ama yanlış anlaşılmasın, bunu kesinlikle bir üstünlükmüş gibi söylemiyorum. Bana göre futbol oynamış ve oynamamış hoca yoktur. Mazisi ne olursa olsun futbolu seven, hisseden ve geliştiren herkes değerli birer futbol adamıdır. Ben işin biraz metodik kısmına önem veriyorum. Bu anlamda Bielsa'ya hayranlık duyuyorum. Kendisiyle eskiden Milli Takımı'nda oynamış bir arkadaşım vasıtasıyla iletişim kurma fırsatı buldum. Onunla oturup istişare etmek benim için güzel olacak. Futbolda gelişmezseniz, futbol üzerine kafa yormazsanız, yeterliliğiniz avcunuzun içinden kayar gider. Ben ilerisi için şurada veya orada olurum diye suni hedefler veya varsayımlar üzerine konuşmak yerine hep gelişen, hep araştıran, hep günceli yakalayan bir futbol adamı olacağımı söyleyebilirim.