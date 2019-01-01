ÖZEL RÖPORTAJ | Nobre: Benim zamanımda derbiler daha keyifliydi

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formasıyla toplam 16 derbiye çıkan Mert (Marcio) Nobre, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

| İlker Yılmaz

2004 yılında geldiği 'de 2.5 sezon forma giyen Marcio Nobre, ardından Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah beyazlı takımda da 5 sezon boyunca forma giymişti. Fenerbahçe formasıyla 5 kez siyah beyazlı takıma karşı forma giyen Nobre, 1 gol atmayı başarırken Beşiktaş formasıyla da sarı lacivertlilere karşı 11 kez forma giydi 2 gol kaydetti.

Beşiktaş forması giydiği dönemde Mert ismini alarak pasaportu alan asıllı futbol adamı, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu, , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve formalarını da giydi. Geçtiğimiz yaz 38 yaşındayken futbolu bırakma kararı veren Mert Nobre, şu sıralar Akhisarspor'da antrenör olarak Türkiye'deki futbol kariyerine devam ediyor.

Goal Türkiye ve Mackolik editörü İlker Yılmaz hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre ile derbiyi konuştu;

Artık bir antrenörsün. Peki bir antrenör olarak Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun?

Fenerbahçe ligin en iyi kadrolarından birine sahip, çok iyi oyuncuları var. Ancak dengeli ve istikrarlı bir takım değiller. Bir maç iyi oynuyorlar, diğer maç kötüler. Denge ve istikrar bir takım için çok önemlidir. Her şeye rağmen Fenerbahçe bu sene üç dört takımla birlikte şampiyonluğun en büyük adayı.

Peki sezona yeni bir hocayla başlayan Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin?

Beşiktaş sezona zorlu başladı ancak çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Abdullah Avcı 'de uzun yıllar başarılı oldu. Sezona kötü başlasalar da hocanın sistemi oturdukça zamanla daha iyi oldular, Üst üste galibiyetler aldılar. Sezon başına göre daha iyiler.

İki takımın da formasını giydin. Sence derbi nasıl olur?

Derbiler çok zordur, her şey olabilir. Mesela bir kırmızı kart sonucu değiştirebilir. Bambaşka bir şey izleyebiliriz. Şimdi maç Kadıköy'de, o yüzden Fenerbahçe bir adım önde. 55'e 45 Fenerbahçe önde diyebiliriz.

Derbilere nasıl hazırlanıyordun?

Benim zamanımdaki derbiler daha keyifliydi. Bugün aynı atmosferler olmuyor. Her oyuncu büyük maçları oynamayı sever, ekstra bir motivasyonla hazırlanır. İki taraf da kazanmak ister ancak bence bu derbi çok daha farklı olacak.

En çok hangi derbiden keyif almıştın?

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - arasında oynanan 4-0'lık maçta çok keyif almıştım. (Editörün notu: Nobre bu maçta 67 dakika oynamış ve gol atmamıştı)

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olarak hangisiydi?

Türkiye Kupası'nda oynanan ve benim de gol attığım bir maçtı. Keyifli değildi ancak çok stresliydi. Maçın tansiyonu çok yüksekti. Güzel bir maçtı. İkinci maçın sonunda malesef bir kavga çıkmıştı. Normal bir maç değildi.

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Son olarak, Akhisar'da günlerin nasıl geçiyor?

Burada her şey çok iyi. Çok iyi oyuncularımız var ve hedefimiz şampiyonluk. Liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. İkinci yarı her şey olabilir ama bizim hedefimiz şampiyonluk.