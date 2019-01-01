ÖZEL RÖPORTAJ | Nevzat Aydın: Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var

Trabzonspor'un AEK ile karşılaştığı maç için Atina'da bulunan bordo mavili ekibin eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Mackolik'e açıklamalarda bulundu

UEFA 'ndeki temsilcilerimizden , gruplardan önceki son aşama olan play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti.

Bordo mavililerin, AEK deplasmanına çıktığı eşleşmenin ilk mücadelesini yerinde takip eden Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, karşılaşma öncesi Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu.

Nevzat Aydın yaptığı açıklamada "Trabzonspor, birkaç senedir Avrupa’da boy gösteremiyordu. Bu sene Sparta Prag’ı eleyerek çok iyi bir başlangıç yaptı. Sırada AEK var. Umarım AEK’yı da geçip Avrupa Ligi gruplarına katılır. Çünkü Trabzonspor’un Avrupa’da maç oynamasına çok ihtiyacı var. Bu takım da bunu hak ediyor. Sparta Prag maçının ardından bu maçın da seyircisiz oynanması Trabzonspor’un bir şansı. Gerekli skorun alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın sabırlı olması gerekiyor"

Takımın beklenen performansı sergilemesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Aydın "Geçen sene çok genç bir takımdan bahsediyorduk. Bu sene o genç takıma tecrübeli oyuncular katıldı. Takımın, doğru kombinasyonu ve dengeyi bulması gerekiyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacı var. Obi Mikel, Sturridge ve Sörloth iyi transferler. Trabzonspor taraftarının sabırlı olması ve bu kadar geniş bir takıma güvenmesi gerekiyor" dedi.

"Yusuf'un gidişi önemli bir transferdi"

Yusuf Yazıcı'nın 'e transfer olmasını da değerlendiren Nevzat Aydın "Trabzonspor, Yusuf Yazıcı gibi önemli bir oyuncuyu kaybetti. Hem Yusuf’un geleceği için hem de Trabzonspor’un maddi anlamda rahatlaması için önemli bir transferdi. Taraftarlar yönetime kızmasın. Bunun yerine, gelen parayla hangi oyuncuların transfer edildiğine baksın" şeklinde konuştu.