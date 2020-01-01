ÖZEL RÖPORTAJ | Nagelsmann: Hapse düşmüş değiliz

Avrupa futbolunun en parlak antrenörlerinden Julian Nagelsmann, Bundesliga'nın geri dönüşünü özel söyleşimizde değerlendirdi.

Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, karantina altında geçen hazırlık kampına ve 'nın bu hafta sonu dönecek olmasına dair görüşlerini paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Avrupa futbolunda geri dönüşe imza atacak ilk büyük organizasyon Bundesliga olacak. Mart ayından bu yana oynanamayan lig, 16 - 17 - 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla 26. haftasından itibaren devam edecek.

RB Leipzig lige dönüş maçında ile karşılaşacak.

Daha fazla takım

Tüm maçların seyircisiz oynanacağı ligde üçüncü sırada yer alan RB Leipzig'i çalıştıran Nagelsmann, Goal ve SPOX için verdiği özel röportajda takımının son durumunu anlattı.

Tüm takımların sezon tamamlanana dek karantina altında kalma zorunluluğuna değinen genç antrenör, "Yaz kampında gibiyiz. Maçlara hazırlanacağız. Bizim için normal bir kamp dönemi gibi olacak. Futbolcular burada uyuyacaklar." ifadelerini kullandı.

"Hapiste değiliz"

Oyuncularının sıkılmadığını söyleyen Nagelsmann, "Futbolcular kendilerine yapacak bir şeyler bulurlar. Bilardo var, dart var, Playstation var, odalarında TV var. Hapiste değiliz yani. Diğer zamanlara göre daha çok toplantı yapabiliriz ama her gece toplanacak da değiliz. Futbolcular kendilerini iki üç saat meşgul edebilecek kadar yetişkinler." şeklinde konuştu.

Seyircisiz oynamanın zorlayıcı olacağını kabul eden 32 yaşındaki teknik adam, tecrübesi yüksek kadroların ön plana çıkacağını düşünüyor.

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Nagelsmann, ayrıca, maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle ses tonunu kontrol etmek zorunda olduğunun da farkında.

"Ben futbolcular duysun diye agresif bir şekilde bağıran teknik direktörlerden biriyim. Bunu değiştirmem gerekecek."

RB Leipzig ile Freiburg arasındaki maç 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16:30'da başlayacak.