ÖZEL RÖPORTAJ | Mert Nobre: Sadece Fenerbahçeli Nobre değilim!

Goal Türkiye ve Mackolik muhabiri Oğuz Öztürk, Nobre ile Antalya'da buluştu ve Türkiye kariyeri ile daha birçok konu hakkında sohbet etti.

ÖZEL RÖPORTAJ | Oğuz Öztürk @oguzozturk

Türkiye'de geçen 15 sezon. Kendisinin de bir çırpıda saydığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin, Kayseri, Erzurum ve Gençlerbirliği... Mert Nobre, son durağı olan Ankara ekibi ile şimdi Antalya'da devre arası kampında. Ligin ilk yarısında 5 golle oynadı ve yaşına rağmen formda. Hedefi, Gençlerbirliği'ni bu sezon fazla bekletmeden yeniden Süper Lig'e çıkartmak.

Goal Türkiye ve Mackolik muhabiri Oğuz Öztürk, Nobre ile Antalya'da buluştu ve Türkiye kariyeri ile daha birçok konu hakkında sohbet etti.

Türkiye'de geçen 15 sezon. Ama Nobre dendiğinde akıllara hep 'Fenerbahçe' geliyor. Neden?

Fenerbahçe'ye geldiğimde takım çok kritik pozisyondaydı. Beşiktaş ile aramızda 11 puan vardı. Arkadan gelip şampiyon olduk. 5 ayda çok iş başardık. 17 maçta iyi oynadım. Goller attım. Belki de bu yüzden Fenerbahçe ile daha çok anılmışımdır. Ama tabii sadece Fenerbahçe değil. Beşiktaş, Mersin, Kayseri, Erzurum ve Gençlerbirliği...

Ligin ilk yarısının son maçında, Adana Demirspor karşısında golünü attın. 38 yaşındasın. Formdasın. Daha ne kadar oynayacaksın?

Bilmiyorum. Belli değil. (gülüyor). Vücudum iyi durumda. 38'im ama rahat 1-2 sene daha oynarım. Belki de son senemdir. Bilmiyorum.

Fenerbahçe'de şimdi olsan 11 oynar mısın? Fenerbahçe'nin şimdiki durumu seni üzüyor mu? Sence Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı var?

Şuan sanmıyorum. (gülüyor). Fenerbahçe'nin kadrosu fena değil. Biraz daha takviye ile daha iyi olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş... Bunlar büyük takımlar. Tabii ki Fenerbahçe'nin bu durumda olması kolay değil. Üzüyor. Ancak daha 17 maç var. Umarım üst sıralara yükselirler. Oyuncu kalitesi hep önemli ancak Fenerbahçe'nin esas ihtiyacı olan bence motivasyon.

Gençlerbirliği seneye Süper Lig'de diyebilir miyiz?

Tabii. 15 yıldır Türkiye'deyim. Şartları biliyorum. Takımda herşey iyi gidiyor.

Türkiye'yi iyi tanıyan biri olarak. Türk futbolunun iyi yanı ve kötü yanı nedir sence?

Önce iyi yanlara bakalım. Tıpkı Brezilya'daki gibi herkes futbolu seviyor. Sokaklarda futbol oynanıyor. Kötü yan da bence şu; gençlerin hedefi yok. Profesyonellik gelişmemiş. Burada bir problem var. Çok takımda oynadım. Çok genç tanıdım. İyi oyuncular, yetenekliler. Ama kendilerine düzgün hedef belirleyemiyorlar.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan oyunculardan karma bir 11 yapar mısın?

4-4-2. Rüştü veya Volkan, Luciano, Servet, Toraman, Özat, Aurelio, Appiah, Alex, Quaresma, Anelka ve ben.