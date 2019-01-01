ÖZEL RÖPORTAJ | Lucas Hernandez: Babam bizi hiçbir zaman sevmedi

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham ile karşılaşacak olan Bayern Münih'ten Lucas Hernandez özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Lucas Hernandez, karmaşık aile yaşamından söz ederken, ebeveynlerinin 16 yıl önce ayrılmasından beri babasına dair tek bir haber bile almadığını söyledi.

Hernandez, Goal ve DAZN'a verdiği özel röportajda, bir dönem ve formaları giyen babası Jean-Francois Hernandez ile yaşamanın hiçbir zaman kolay olmadığını, onsuz daha iyi olduklarını itiraf etti:

"Onunla iletişime geçmeyi asla denemedim. Gençken onun hakkında daha fazla şey bilmek ve nerede olduğunu öğrenmek isterdim. Zaman geçtikçe bu düşüncelerden uzaklaştım ve kendime, geleceğime daha fazla odaklandım. Sonunda bizi sevmediği için terk ettiği gerçeğiyle yüzleştim. Eğer bizi sevmediyse gitmesi daha iyiydi. 16-17 yıldır ondan haber almadım. Nerede olduğu, ne yaptığı, hayatta olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. Bu sırada ben de kendi küçük ailemi kurdum."

"Babamın eksikliğini hissetmedik ve onu özlemedik"

Hernandez, annesinin iki ebeveynlik rolünü de üstlendiğini ve bunda oldukça başarılı olduğunu söylerken, kendini şanslı hissettiğini de belirtti:

"Babamın gidişinden sonra annem ve erkek kardeşimle her zaman yan yana olduk. Theo ile sabah,öğle,akşam farketmeksizin futbol oynardık. Kardeşim benim en iyi arkadaşım. Annem bize her şeyini verdi. Babamın eksikliğini hissetmedik ve onu özlemedik. Artık Theo ve ben profesyonel futbolcularız ve annem arkasına yaslanıp hayattan biraz da olsa keyif alabilir."

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"Dedem ve anneannem olmasaydı yaşayamazdık"

Babasının ayrılışının kendileri için biraz karmaşık olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Annem ayrıldıklarını söyledi ve babam bir gün ortadan kayboldu. Ondan bir daha haber almadık. Babamızın olmayışı bizim için tabii ki biraz karmaşık oldu. Yine de güzel bir çocukluk geçirdik. Büyükannem ile büyükbabam bizi maddi olarak destekledi. Bu sayede yaşayabildik ve okula gidebildik. Her zaman dedemin babam ve anneannemin ikinci annem gibi olduğunu söylüyorum. Ekonomik ve diğer her konuda bize çok yardımcı oldular.

Fransız stoper, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den 80 milyon euro bedelle 'e transfer oldu. Hernandez, devine imza attığı için gurur duyduğunu söylerken, "Küçükken annem ve erkek kardeşimle yaşadıklarımdan sonra, bir kulübün benim için böylesine büyük bir miktar ödemesi beni gururlandırıyor” dedi ve ekledi:

"Kulübüme karşı büyük sorumluluk hissediyorum. Son dönemlerde transfer ücretleri gittikçe artmaya başladı. Bayern Münih bu miktarı ödeyip bana ne kadar güvendiğini gösterdi. Ben de sahada elimden geleni yapıp kulübümü karşılıksız bırakmayacağım."