ÖZEL RÖPORTAJ | Joseph Yobo: Derbi varsa Fenerbahçe kazanır

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından futbolu bırakan 38 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Yobo, Mackolik ve Goal Türkiye'ye konuştu.

2010 ve 2014 yılları arasında 'de top koşturan Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo, Fenerbahçe'nin durumu ve yaklaşan derbi üzerine çok özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerine 'nın Standard Liege takımında başlayan Yobo, burada 3 yıl geçirdikten sonra 'nın yolunu tuttu. formasını 1 yıl terleten deneyimli futbolcu, bir sonraki sezon 'a kiralık olarak gönderildi. Yarım dönem sonra Marsilya'ya döndü ve sezon sonunda 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer oldu.

7 sene boyunca Everton'da oynayan Yobo, David Moyes ile çalışma fırsatı yakaladı ve geldiği ilk sezon, Wayne Rooney ile birlikte forma giyme şansı elde etti. Everton'un ardından 2010/11 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralandı ve burada yarım sezon forma buldu. Ardından bir sonraki sezonun ilk yarısında yeniden Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderildi. Ağustos 2012'de 2,5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer edildi. 2 senenin sonunda 114 maça çıkan Yobo, kulüpte geçirdiği kısa sürede taraftarın sempatisini kazanmış ve 3 de gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'den sonra İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'e kiralanan oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten 1 sene sonra futbolu bıraktığını açıkladı. 17 yıllık futbol kariyerinde 455 maça çıkıp 15 gol kaydeden Yobo, 97 kez de Njerya Milli Takım formasını giydi ve 7 gol attı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Yobo, Goal ve Mackolik'e yaptığı özel açıklamada derbi ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadeler kullandı, ortaya keyifle okuyacağınız bir söyleşi çıktı...

Bu hafta Fenerbahçe - derbisi oynanacak. Bu atmosferi daha önce yaşamış biri olarak derbiyi nasıl tarif ederdin?

Olağanüstü bir atmosfer. Daha önce böylesini görmemiştim, ta ki ’ye gidene kadar. Fransa’da, Belçika’da derbilerde oynadım. İngiltere’de ’a karşı yerel derbide oynadım. Ama hiçbiri, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisiyle kıyaslanamaz. Bu derbinin eşi benzeri yok. Türkiye’de ilk kez FB-GS derbisine çıktığımda ortalık karnaval yeri gibiydi. Daha önce bu maçı görmeyenler, bir kutlama ya da festival olduğunu zannedebilirdi. Herkes bu maçı izlemeli çünkü çok heyecan verici. Ve bence futbolcuların, ülkenin en büyük kulübünün kim olduğunu göstermeleri adına çıkabileceği daha iyi bir maç yok. Taraftara gelecek olursak tüm sezon boyunca dört gözle bu maçı bekliyorlar. Bu maç, hem oyuncular hem de taraftar için çok önemli ve sıra dışı bir maç. Fenerbahçe’nin bu sezon iyi gitmediğini biliyoruz ancak maçta ne olacağını bilemeyiz. Derbilerde hangi takımın daha iyi olduğunun bir önemi yoktur.

Skor tahminin var mı?

Ben her zaman Fenerbahçe’den, sarı-lacivert takımımdan yanayım. Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyorum çünkü mental anlamda güçlüler ve takımın başında, benim de daha önce çalıştığım Ersun Yanal var. Daha önce söylediğim gibi, derbinin yeteneklerle bir ilgisi yoktur; kimin maçı daha fazla istediğiyle ilgisi vardır. Ve bir derbide Fenerbahçe varsa, her zaman daha fazla kazanmak isteyen taraf odur.

Fenerbahçe’den sonra futbol kariyerini sonlandırdın. Nasıl bir histi?

Fenerbahçe’ye kiralık gitmiştim, ne olacağını bilmiyordum. 2010 Dünya Kupası’nın ardından takımda kalmaya karar verdim. Beni özel hissettiriyorlardı. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dışardan bakan insanlar bu büyüklüğü göremiyorlar. Kariyerime dönüp baktığımda, Fenerbahçe’de mutluluğu daha önce oynadığım hiçbir kulüpte bulamadım. Büyük bir aile gibiydik. Fenerbahçe'nin her zaman kazanmaya odaklı ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüp olduğunu gördükten sonra takımda kalmak istedim. Şampiyonlar Ligi’ne gitmek benim için büyük bir gururdu.

Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veriyor. Takımın geleceğini nasıl görüyorsun?

Fenerbahçe’nin geleceğini iyi görüyorum. Bu sezon kötü gidiyor olabilir ancak Fenerbahçe, küme düşecek bir takıma göre fazlasıyla büyük ve güçlü. Hatalarından ders çıkardıklarını düşünüyorum. Bu sezon artık sona ermek üzere, o yüzden önemli puanları toplamaya çalışmalılar. Kendilerine maç kazandırabilen oyuncuları var. Fenerbahçe’nin küme düşeceğine dair bir korkum yok. Yalnızca bir geçiş sürecindeler ve bu her kulüpte yaşanan bir şey. İleri doğru gitmek istiyorsanız, geriye doğru bir adım atmalısınız. Fenerbahçe, gelecek sezon çok daha güçlü dönecektir.

Victor Moses’ın Fenerbahçe'ye transferinde senin de bir etkin olduğu söyleniyordu. Moses'a Fenerbahçe'den bahsetmiş miydin?

Fenerbahçe’deki futbolcular hakkında konuşmamaya özen gösteriyorum. Ancak bir söz hakkım olursa, Nijeryalı olsun veya olmasın, o kişiyi Fenerbahçe’ye gitmek konusunda yüreklendiririm. Fenerbahçe’yi tanıdığımı, iyi bir takım olduğunu, taraftarın her zaman arkasında olacağını ve ona en büyük desteği vereceğini söylerim. Gördüğünüz gibi Moses, formunu yeniden yakaladı ve takıma geldiğinden beri muazzam bir performans sergiliyor. Bence orada çok mutlu görünüyor.