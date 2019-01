ÖZEL RÖPORTAJ | Jerome: Daha önce nasıl bir golcü olduğumu gösterdim. Yine atmaya devam edeceğim!

Goal Türkiye ve Mackolik muhabiri Oğuz Öztürk, Jerome ile Antalya'da buluştu ve İngiltere günleri, Türkiye'deki hedefleri ve Göztepe hakkında konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | Oğuz Öztürk @oguzozturk

Süper Lig'de ilk yarıyı 22 puanla 10. sırada bitiren Göztepe, ikinci yarı için çalışmalarına Antalya Belek'ye devam ediyor. 5 Kasım'daki Rizespor galibiyetinin ardından ligde arka arkaya dört maçta yenilgi alan Göztepe, Bayram Bektaş ile yollarını ayırıp takımın başına Kemal Özdeş'i getirmişti. İlk yarıdaki son iki maça Özdeş yönetiminde çıkan Göztepe, Bursaspor ile berabere kalmış ve Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başarmıştı.

Göztepe'nin İngiliz yıldızı Cameron Jerome da, uzun süren gol hasretini Kemal Özdeş yönetiminde çıktıkları Ankaragücü deplasmanında sona erdirmiş ve 7 maç sonra golünü atmıştı. Goal Türkiye ve Mackolik muhabiri Oğuz Öztürk, Jerome ile Antalya'da buluştu ve İngiltere günleri, Türkiye'deki hedefleri ve Göztepe hakkında sohbet etti.

- 15 yıl Ada futbolunda yer aldıktan sonra Göztepe ve Türkiye fikri nasıl gelişti? Türkiye ve İngiltere'de oynanan futbolu karşılaştırman gerekirse neler söylersin?

Futbol oynamaya başladığımdan beri farklı bir tecrübe gelirse her zaman değerlendirmek istemiştim. Göztepe şansı doğunca da bunu kaçırmadım. Bu benim için aslında bir meydan okuma. Bir iddia. Bazı insanların yapmaya çekineceği bir şey. Farklı tecrübeler hep ilgimi çekti. Ailem İzmir'de çok mutlu ve bu da işimi kolaylaştırıyor. İngiltere futbolu Avrupa'nın diğer liglerinden farklı. Hızlı ve yoğun şiddette maçlar oynanıyor. Bu yüzden Türkiye ile İngiltere karşılaştırması yapmak zor. Belki Bundesliga'ya benzetebilirim. Oyun tarzları benziyor. Ama, Türk futbolu da çok ilgi çekici. Gelmeden önce de Türk futbolunu takip ediyordum. Türk takımlarının Avrupa maçlarını izlemiştim. Buraya çok iyi oyuncular da geliyor. Bence Türkiye Ligi her geçen gün gelişiyor. Baktığımızda ligde birçok takım iddialı. Her takı her takımı yenebiliyor. İlk sıralarda olması beklenen bazı takımlar aşağıda. Aşağıda olması beklenenler yukarıda. Ayrıca her takım iyi bir scouting ekibine sahip ve kadroları da gayet iyi. Bunlar Türk futbolu için değerli unsurlar.

- Premier Lig'de Championship'te de iyi bir golcüydün. Norwich'te geçirdiğin iyi sezonlar var. Ama bu kez bu rakamlardan biraz uzaksın...

Neden bunun böyle olduğunu anlatmak zor. Norwicht'te çok gol attım çünkü o takımın tarzı bana uyuyordu. Hemen arkamda oynayan 10 numara bana çok şans yaratıyordu. Göztepe ile bu sezon daha fazla bireysel oyun oynadık ve çok fazla şans bulamadım. İngiltere'de daha fazla şans buluyordum. Takım tarzı burada çok önemli. Bu sezon benim tarzıma göre uzak bir futbol oynadık. Tabii ben bir forvet olarak hep gol atacağıma inanıyorum. Bugün insanlar bir forvete bakarken hep istatistiklere bakıyorlar. Kaç gol, kaç asist... Eskiden bir bütün olarak yapılan katkıya bakılırdı. Ben rakamlara pek takılmıyorum ve kendime güveniyorum. Daha önce nasıl bir golcü olduğumu gösterdim. Bana şans geldiğinde gollerimi atıyorum. Umarım yeni hocamızla beraber oyun tarzımız bana daha fazla uyacak ve daha fazla gol atacağım.

- Süper Lig’de daha önce önemli İngiliz golcüler forma giydi: Les Ferdinand, Kevin Campbell, Dalian Atkinson, Darius Vassell ve son olarak kendisi. Ama kimi çok az kalabildi kimi de başarılı olamadı. Bunu neye bağlıyor?

Campbell benim çok yakın arkadaşım. Geldiğimi duyunca beni aradı. Konuştuk. Türkiye ile ilgili iyi şeyler söyledi. Futbol, tüm dünyada benimsenmiş bir spor. Ülke dışında oynama şansını ilk defa elde ettım. Bu fırsatı kaçırmadım. Benim için hayatımda iyi bir iddiaydı. Farklı bir dil, farklı bir kültür... Ama buna adapte olmamız gerekiyor. Zorlu ama zevkli bir süreç. Son olarak Derby'de devam eden bir sözleşmem vardı. Orada kazandığımdan daha az paraya Türkiye'ye geldim. Bu çok önemli. Motivasyonum para değil. Kariyerimde farklılık yaşamak istedim. Derby'nin hocası ve takım farklı yönde gitti. Göztepe'de başarılı olacağıma inandığım için geldim. Ailem mutlu olduğu ve kulübüm istediği sürece asla pes etmem.

Premier Lig'i halen yakından takip ediyorsundur. Sence Liverpool, yıllar süren şampiyonluk hasretine son verebilir mi?

Liverpool - Arsenal maçını izlemiştim. Ve o maçtan sonra şampiyonluğu Liverpool - Man City maçının belirleyeceğini söylemiştim. City kazandı. Şuan Liverpool'un arkasındalar. Ancak yine de arayı kapatıp Liverpool'un önüne geçeceklerini düşünüyorum. Liverpool hiç kötü zaman yaşamadı. Bu zamanın yaklaştığını düşünüyorum. Favorim Man City...