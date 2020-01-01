ÖZEL RÖPORTAJ | Hilbert: Türkiye hayatımı değiştirdi

Roberto Hilbert, Goal'e verdiği özel röportajda Beşiktaş'taki deneyimlerinden, Mario Gomez'den ve Alex de Souza'dan söz etti.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Roberto Hilbert, 'de geçirdiği günleri 'hayatını değiştiren bir deneyim' olarak tanımlarken, Süper Lig'in gördüğü en iyi oyuncunun Alex de Souza olduğunu savundu.

2010 - 2013 yılları arasında üç sezon boyunca Beşiktaş formasını giyen Hilbert, kariyerinin diğer dönemlerinde Feucht, Greuther Fürth, ve 'de top koşturdu.

Futbolu bıraktığı kulüp olan Greuther Fürth'ün B takımını çalıştıran Hilbert, siyah beyazlı ekipte geçirdiği günleri büyük bir mutlulukla yâd ediyor.

Daha fazla takım

35 yaşındaki futbol adamı, Goal'e verdiği özel röportajda Türkiye'de edindiği deneyimin kendisini değiştirdiğini ifade etti.

"Stuttgart'ta dört yıl oynadıktan sonra İstanbul'a gittim. Alman takımlarından teklifler vardı ama Beşiktaş'ı tercih ettim çünkü yeni bir deneyim yaşamak istiyordum. Bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak yeni bir deneyim..." diyen Hilbert sözlerine şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta üç yıl oynadıktan sonra 'ya döndüğümde artık değişmiş bir insandım. Genç oyuncular bana farklı bir ülkede oynama konusunda sorular sorduklarında, onlara bunu yapmanın hayatımı değiştirdiğini ve böyle fırsatları kaçırmamaları gerektiğini söylüyorum."

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Hilbert, "Beşiktaş taraftarını ve genel olarak Türkiye'yi çok seviyorum. Eşimin ailesi de oralı hatta bazıları orada yaşıyor. Türkiye'ye gittiğimde antrenörümün bana söylediği ilk şey, performansımın iyi de olsa kötü de olsa unutulmayacağıydı. Verdiğim emeğe her daim saygı gösterildi." şeklinde konuştu.

"Alex de Souza, Süper Lig tarihinin en iyisi"

'yle büyük başarılar elde eden Alex de Souza'ya övgüler yağdıran Roberto Hilbert, Brezilyalı ismin Süper Lig'in gördüğü en iyi futbolcu olduğunu savundu.

Alman antrenör, "Beşiktaş'ta Guti, Ricardo Quaresma ve Simao Sabrosa gibi iyi oyuncularımız vardı. Bence Türkiye'de oynamış en iyi isim Alex de Souza'dır. Çok çok fazla gol attı, çok sayıda asist yaptı ve kupalar kazandı. En iyisi oydu." sözleriyle Fenerbahçeli efsaneye olan hayranlığını dile getirdi.

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"Mario Gomez en iyi Alman forvetlerden biri"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve futbolu Stuttgart'ta bırakan Mario Gomez'e de değinen Hilbert, "Stuttgart'la şampiyon olmadan önce de Mario Gomez'in Almanya'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu anlamıştım. Stuttgart, ve milli takım formalarıyla ortaya koyduğu istatistikler ortada. Onun Alman futbol tarihinin en iyi santrforlarından biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Roberto Hilbert, Beşiktaş formasını terlettiği üç sezonda 110 maça çıktı, 9 gol attı.