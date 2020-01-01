ÖZEL RÖPORTAJ | Göktuğ Bakırbaş: Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum

Göztepe altyapısında yetişen Göktuğ Bakırbaş, instagram'da Mackolik'in sorularını yanıtladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Göktuğ Bakırbaş, 7 yaşında girdiği Futbol Akamemisi'nden mezun oldu. Bir sezonluk kiralık olarak gittiği Manisaspor sezonu dışında sarı-kırmızılı formayı terletmeye devam eden Göktuğu, instagram'da Mackolik'in canlı yayında İlker Yılmaz'ın konuğu oldu.

İlker Yılmaz: Göztepe’de bir aile ortamı var. Bundan bahseder misin?

Göktuğ Bakırbaş: Bazı takımlarda Türkler’le yabancılar çok samimi olmaz ama biz de öyle bir şey yok. Çok keyifli, güzel bir ortamımız var. Zaten bu da sahaya yansıyor diye düşünüyorum.

Daha fazla takım

Takımda en çok kiminle görüntülü konuşuyorsun?

Bu ara çok konuşamadık ama genelde Alparslan ile görüntülü konuşuyoruz. Bir şey olduğu zaman ya o arıyor ya ben arıyorum.

Beto gibi çok tecrübeli bir ismin arkasında bekliyorsun, sana neler katıyor?

Beto’nun çok büyük bir kariyeri var. Karakteri de çok düzgün. Bana ağabey gibi yaklaşıyor. Antrenmanlarda neler yapmam konusunda çok yardımcı oluyor.

Ben Beto’dan biraz korkuyorum, sert bir duruşu var. Sence onunla da röportaj yapmalı mıyım?

Bence yapabilirsin. Tabii siz daha önce maçta gördüğünüz için sinirli anlarına denk geliyorsunuz ama sıcak kanlı biri. Bence şansını denemelisin.

Sence Süper Lig’in en iyi kalecisi hangisi?

Mert (Günok) ağabeyi söyleyebilirim. Bir de Uğurcan var tabii ki. İnşallah yolu açık olur. O da arkadan geliyor.

Avrupa’da en beğendiğin kaleci hangisi?

Neuer diyebilirim.

Avrupa’da bir takımda oynayacak olsan hangi takımda oynamak isterdin?

’da oynamak isterdim. Çünkü 7-8 yaşlarımda onları çok fazla izlemiştim.

İlhan Palut nasıl bir teknik adam? Kendisini çok fazla medyada göremiyoruz.

Öncelikle çok iyi bir insan olduğunu söylemeliyim. Teknik adamlıktan önce karakteri benim için daha önemli. Aramızda futbolcu - teknik adam ilişkisinden daha ziyade ağabey - kardeş ilişkisi var. Bu durum zaten skorlara da olumlu yansıyor. İlerleyen yıllarda adından sıkça söz ettireceğini düşünüyorum. Umarım onun için de kariyeri adına güzel şeyler olur.

Senin için özel olan teknik adam kim?

Çok fazla iyi hocayla çalıştım. Söylemediğim isimlere ayıp olabilir belki ama Manisaspor’da oynarken Fatih Tekke takımın başına gelmişti. O zamanlar çok oynamıyordum ama Fatih Hoca geldikten sonra forma giymeye başladım ve alıp götürmüştüm. O günler benim için bir kırılma anı olmuştu. Adını söyleyemediğim hocalar kusura bakmasın, hepsinin bende çok emeği vardır. Çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.

Manisaspor’da bir de gol atmıştın. O golü hatırlıyor musun?

Hatırlıyor musun yanlış bir soru oldu. Aklımdan çıkmıyor! Düşmeme mücadelesi veriyorduk, da rakiplerimizden biriydi. 2-1 mağluptuk, son dakikada ‘çıkayım, bir şansımı deneyim’ dedim. Gol atarım diye de düşünmüyordum. Çıktım, top önümde kaldı ve gol oldu. Ama dediğim gibi çok da beklediğim bir şey değildi. Gol sevincinde gerçek olduğunu düşünmüyordum, daha sonra idrak edebildim.

Göztepe’de 7 yaşından beri forma giyiyorsun. Tüm alt yaş kategorilerinde oynadın. Senin için Göztepeli olmak nasıl bir şey?

Ben Göztepe’de ilk futbola başladığımda kulüp çok zor bir dönemden geçiyordu. Elektrik yoktu, su yoktu, yemek çıkmıyordu, vs. O günlere tanıklık ettim. Şimdi Süper Lig’de üst sıralara oynayan bir Göztepe’de bulunmak çok özel duygular hissettiriyor. Burada mutluyum, her şey güzel gidiyor.

Baban da çok iyi bir Göztepeliymiş ve göbek bağını şu anki stadın olduğu yere gömmüş. Yeni stat sana neler hissettiriyor?

Bütün ailem Göztepeli. Ben doğduğumda şu anki stadımızın olduğu yer tesismiş. Ben doğunca da böyle bir şey düşünmüşler. İnsanlar hastaneye, üniversiteye göbek bağını gömerken bizimkiler Göztepe tesislerine gömmüş. Henüz oynamasam da o statta bulundum. Şu anki durumdan dolayı yeni stadın keyfini çıkaramadık ama süreç bitince inşallah taraftarımızla birlikte stadımızı yaparız.

Taraftarımızla yeni statta 3 kez oynadık. Atmosfer çok güzel. Görünce birden etkilenebiliyorsun.

Daha önünde uzun bir yol var. Mutlaka ilk hedefin Göztepe’de düzenli olarak oynamak. Diğer hedeflerin neler?

Daha önce söylediğim gibi 7-8 yaşında bu kulübün bir parçası olduğumdan Göztepe’nin yeri bende farklı. Tabii ki hedefim burada uzun yıllar oynamak. Göztepe çok büyük bir camia. Gönlümden geçen burada büyük başarılar yakalayıp futbolu Göztepe’de bırakmak. Ama tabii futbolda ne olacağını kestiremiyorsun, hayırlısı demekte yarar var.

Antrenmanlarını nasıl yapıyorsun. Kaleci olduğun için daha özel bir durumun var.

Evden çıkmamamız gerektiği için evde çalışıyorum ama yavaş yavaş gruplar halinde saha antrenmanlarına başlayacağız. 10-15 güne de antrenmanlara başlarız diye düşünüyorum.

Şimdi yeniden bir lig başlayacak. Hedefiniz ne?

Göztepe’nin hedefi her zaman üst sıralardır. Belki bizim için zor gözüküyor olabilir ama futbolda hiçbir şey belli olmaz. Hedefimiz tabii ki Avrupa Kupaları ama şu an bir şey söylemek için erken.

Sana Umur Nayir’in bir sorusu var: Göktuğ bey, gol atmak mı daha zor, gol kurtarmak mı? İkisini de deneyimlemiş biri olarak cevaplamak ister misiniz?

Güzel soru, Umut Nayir’e teşekkür ederim. Gol atmak bana kolay geldi, çünkü önümde kaldı boş kaleye attım. Bana gol kurtarmak daha zor geliyor.

Peki penaltı kurtarmak mı daha zor, yoksa penaltı atmak mı?

Resmi maçta hiç penaltı atmadım ama kaleci penaltı golü yiyince sıkıntılı bir duruma düşmüyor. Ama penaltı kaçırdığın zaman onun stresi daha zor olur. O nedenle penaltı atmak daha zor olmalı.

Biz Göktuğ hakkında bilmediğimiz bir şey söyle.

Müzik hobim var. DJ’lik yapmayı severim. Evde kendi sistemim var. Boş vakitlerimde çalıyorum.

Geniş kitlelere çaldın mı?

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Çok geniş kitlelere çalmadım ama arkadaş gruplarına çaldım. Zaten hobi olarak yapıyorum.

Göztepe taraftarı hakkında yorumların ne?

Onlar bizi her koşulda, her fırsatta destekliyorlar. Bunu hissedebiliyoruz ve zaten görüyoruz. Maalesef 1,5 aydır uzağız. Onlar bizi özledi, biz de onları özledik. İnşallah hasretimiz son bulur. Hepsine selam yolluyorum.