ÖZEL RÖPORTAJ | Fabien Farnolle: Hiçbir oyuncudan korkmuyorum

Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Fabien Farnolle, Bolu hazırlık kampında Mackolik ve Goal Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz sezon 'i beşinci sırada bitiren , 2019-20 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle, Benin ile Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde 'e elenmesinin ardından, 'ye geri döndü ve takımının yaptığı kampa dahil oldu. 34 yaşındaki tecrübeli kaleci devam eden kamp esnasında Mackolik ve Goal Türkiye'den Rezzan Yetiş'in sorularını yanıtladı.

Afrika Uluslar Kupası’nda çok iyiydiniz ancak ne yazık ki çeyrek finalde Senegal’e kaybettiniz. Ülken ve senin için turnuva nasıldı?

Harikaydı, çok iyi iş çıkardık. Benin tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nda bu kadar ileri gittik. Gayet iyi oynadık.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 5. sırada bitirdiniz ve etkileyici bir performans gösterdiniz. Geçtiğimiz sezondaki durumunuzdan memnun musun? Bu sezon bunun üzerine çıkabileceğinizi düşünüyor musun?

Evet, buna mecburuz. Her zaman daha fazla gol atmalı, daha yükseğe çıkmalı ve sınırlarınızı zorlamalısınız. ’nde mücadele edeceğiz. Çok konsantre olmalıyız çünkü geçen sene ne kadar iyi olduğumuzu herkes gördü. Şimdi odaklanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

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Sana göre Süper Lig’de mücadele etmesi en zor veya en güçlü forvet oyuncusu kim?

Benim için… bilemiyorum. Adis Jahovic olabilir. Jahovic, geçen sezon ile iyi bir sezon geçirdi. Aklımda belirli bir isim yok, bilemiyorum, hiçbir oyuncudan korkmuyorum.