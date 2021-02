ÖZEL RÖPORTAJ | Eskişehirspor'dan Avusturya'ya kısa bir öykü

Metehan Altunbaş henüz 18 yaşında. Eskişehirspor'da 15 maça çıktıktan sonra LASK'a transfer oldu. Kısa sürede yaşananları onun ağzından dinledik.

ÖZEL RÖPORTAJ | Kutay Ersöz @48kutay

Geçen sezon pandeminin başlangıcından önce son maçlar... Son dolu tribünler, son büyük atmosferler...

Şubat ayında TFF 1.Lig'de bir ezeli rekabet sahneleniyor... Şampiyonluk yarışındaki Bursaspor, genç oyunculardan kurulu kadrosuyla ligde kalmaya çalışan Eskişehirspor'u konuk ediyor. Favori yeşil-beyazlı takım ama deplasman ekibinin pes etmeye niyeti yok. Uzun süre 0-0 devam eden maçta sessizliği Eskişehirspor bozuyor. Oyuna sonradan giren genç oyuncu Metehan Altunbaş attığı golle takımına kritik bir galibiyet getiriyor. Gol atan genç oyuncunun ismini bir kenara not ediyoruz. Birkaç sene sonra sonra onu daha iyi noktalarda göreceğimize eminiz.

Fakat Metehan süreyi biraz kısalttı. O maçtan beş ay sonra Avusturya'nın LASK Linz takımına transfer oldu. Önce 18 yaşının dolmasını bekledi, ardından da bu senenin başında Avusturya'ya uçtu. Metehan önce kulübün alt lig takımı Juniors'ta oynayacak. Sonrasında ise uzun bir kariyer onu bekliyor...

GOAL Türkiye, Avusturya'da sadece idman ve ev arasında mekik dokuyan genç oyuncuya ulaştı ve kısa sürede gerçekleşen uzun mesafeli yolculuğu sordu.

Bursaspor maçında gol attığında kendi kendime “Bu çocuğun fiziği iyi, biraz oynasın 2-3 sene sonra dikkat çeker” demiştim. Fakat bir anda Avusturya’ya transferin gerçekleşti. Sana da her şey biraz hızlı gelişmiş gibi gelmiyor mu?

Ben aslında o maçtan önce oynamaya başlamıştım. İlk maçıma 15 yaşımda çıktım. O zaman takımın başında Fuat Çapa vardı. Sonra kulübün transfer tahtası açılınca yeni transferler geldi, ben de bir süre oynayamadım. Devamında transferler gitti, aynı sorun bir daha yaşandı ve yine forma şansı buldum.

Aslında Bursaspor maçında da oyuna girmem biraz tesadüftü. Başka biri oyuna girecekti ama sakatlığı varmış. O yüzden beni soktular. Ben de girip gol attım. Sonrasında da oynamaya devam ettim. Fakat benimle ilgilenen kulüplerin olduğunu bilmiyordum. O günlerde, işlerin buraya geleceğini öngörmüyordum. Daha sonra araya pandemi girdi. O dönemde insanlar evde olunca; antrenörler, scoutlar da devamlı maç videoları izlediler. Benim videolarım da çok döndü. O süreçte menajerler ve kulüpler arayıp durumumu sormaya başladı.

Avrupa’dan bir istek olduğu da bana söylendi ama bu uzak bir ihtimaldi. Sonrasında giderek yakınlaştı ama çok uzun bir süreçti. Dört ayın sonunda imza atabildim. O süreçte benim şanssızlığım yaşımdı. 18 yaş altında olduğum için Türkiye’den direkt transfer olamadım.

Yazın LASK ile anlaşıp 18 yaşını doldurmayı bekleyene kadar geçen sürede senin Eskişehirspor’da daha çok maça çıkacağını tahmin ediyordum ama tam tersi; hiç oynamadın. Hatta bir ara Avusturya'ya önceden gittiğini bile düşündüm. O dönemde neler oldu?

Anlaşma olduktan sonra Eskişehirspor benim sakatlanmamdan ve transferin gerçekleşmemesinden korktu. Oynatmama kararı aldılar. Riske etmediler.

Ben oynamak isterdim. Oynamak istediğimi de belirttim. Oynasam daha hazır, daha güçlü giderdim ama olmadı.

Aslında karantina sürecini de düşününce ben bir senedir resmi maç oynamıyorum. Milli takımla Avrupa Şampiyonası’na gidecektik, iptal oldu. Burada da daha sezon başlamadı. En son Mart ayında sahaya çıktım.

Transfer olduktan sonra LASK Linz ekibinin yetkilileriyle konuştun mu? Bu kadar az maç oynamana rağmen seni nasıl keşfetmişler?

Benim oynadığım maçların videolarını izlemişler. Ben 9 maç oynadım, adamlar da o 9 maçta beni beğenip almışlar. Bir gelecek gördüler demek ki. Ben fizik olarak avantajlıyım. Buradaki hocalarım da bunu görüyorlar. Onun katkısı olmuştur.

Başka teklifler var mıydı?

Yurt dışından başka bir resmi teklif yoktu. Yurt içinde daha çok dikkat çekmiştim. Büyük takımlar da dahil gelen teklifler oldu.

Süper Lig’e gidebilirdin ama dilini bilmediğin, daha önce yaşamadığın bir ülkeyi, Avusturya’yı tercih ettin. Cesaret gerektiren bir karar. Süper Lig’i ve İstanbul takımlarını hiç düşünmedin mi? Neden Avusturya’yı tercih ettin?

Buraya gelmeyi ben çok istedim. Tamamen benim verdiğim bir karardı. Beni büyük takımlar da istiyordu, burası olmasa muhakkak onlardan birisi olacaktı. Çünkü kulüp de zor durumdaydı, paraya ihtiyacı vardı. Fakat ben burada daha çok gelişeceğimi, buradan başka takımlara sıçrama yapabileceğimi düşündüm. Kendime hedef koydum. Bu hedefi gerçekleştirmenin buradan geçtiğini düşündüm. Buraya gelmeseydim; mesela Eskişehir’den İstanbul’a gitseydim içimde hep bir ukde kalırdı. Ben burayı görmek istedim.

Kendine hedef koyduğunu söyledin, nedir o hedefler?

Önce LASK takımında oynamak, sonrasında da Bundesliga’ya gitmek istiyorum. Hedef koydum sadece, ben de onun için çalışıyorum. Hedefi ne kadar yukarıya koyarsan, o kadar iyidir.

Neden Bundesliga? Genelde hedef koyanlar Premier Lig veya La Liga’dan bahseder…

Öncelikle Almanya; sonrasına sonra bakacağız…

Erken yaşta yurt dışını tercih eden ilk oyuncu değilsin. Sizin kuşak Avrupa’ya gitme konusunda çok daha cesaretli. İstanbul’a uğramadan Avrupa’ya giden bu kadar çok oyuncu olmasının sebebi sence nedir? Mesela bunu yabancı sayısıyla beraber rekabetin arttığına bağlayanlar çoğulukta.

Büyük takımlarda süre alamama korkusu var. Türkiye’de tüm takımlar hedef odaklı oldukları için genç oyunculara şans vermiyorlar. Sabır göstermiyorlar. Biz bunu gördüğümüz için artık Avrupa’yı tercih ediyoruz. Bu doğru veya yanlış bilemeyiz. İyi olan futbolcu her takımda oynar ama genç oyunculara verilen şanslar az mı çok mu bunu da tartışmamız gerekiyor. Ben de Türkiye’de süre alamayacağımı düşündüm ve buraya geldim.

Hiçbir zaman gittiğin takımda işler kolay başlamaz. Bunu bilerek gidersin. Buna göre çalışırsın. Bizden önce gidenlerin getirdiği başarılar, onların gelişimleri benim bu adımı atmamda birinci roldür. Örnek aldığım insanlar belli. Buradan Avrupa’yı tercih edenlerin yakaladıkları başarı benim için önemli bir etken.

Bir de 1. Lig gerçeği var. Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Umut Meraş gibi oyuncular Süper Lig’de oynamadan Avrupa'ya gitti. Sen de bu zincirin son halkasısın. Bunun nedeni sence nedir?

Herkes artık genç futbolcu izliyor, genç futbolcu transfer etmek istiyor. Dikkat çeken genç futbolcu olduğu zaman hemen bakıyorlar. Genç futbolcular da alt liglerde şans bulabiliyor. Bu bir etken. Bir de buradan giden oyuncuların başarısı sayesinde 1.Lig’e ilgi var. Giden oyuncuların hepsi belli bir aşama kaydetti ve takımlarında başarılı oldu. Bunu gören kulüpler, buraya daha çok yoğunlaşıyor. Buradaki oyuncuların tercihi de Avrupa olunca işleri daha kolay oluyor.

Orada daha lig başlamadı ama sonuçta havayı soludun. Avusturya ile Türkiye'deki futbol ortamını kıyaslarsan; neler farklı?

Ayırt edici en önemli özellik sistem. Her takımın bir sistemi var ve bu sistem hakkında çalışıyorlar. Bir sistem var ve sen o sistemin bir parçasısın. Neler yapacağını, o sistemdeki rolünü biliyorsun. Türkiye’de bu pek mümkün olmuyor, zira sistem tam olarak belli değil.

Bir diğer fark da; Türkiye’de rahat olduğumuzu gördüm! Burada her işi kendimizi yapıyoruz. Türkiye’de her şey önümüze geliyordu. Fakat burada her futbolcu kendi kramponunu, malzemesini kendisi getiriyor, kendisi temizliyor. Tesiste kalmak gibi bir durum da yok. Herkesin kendi evi var. İki saat öncesinden idmana geliyorsun. Türkiye’de maçtan 1-2 gün önce kampa girerdik. Burada öyle bir durum da yok.

Kulüp senin hakkında ne düşünüyor, planları ne? Ne zaman LASK’ta oynamaya başlarsın?

Buradaki statüde ben bir hafta alt lig takımında oynadıktan sonra, ertesi hafta üst ligde LASK maçına çıkabilirim. O nedenle sezon sonuna kadar beklemek gibi bir zorunluluğum yok. Ne zaman ihtiyaçları olursa beni alabilirler.

Ağabeyin Bedirhan Eskişehirspor’da oynamaya devam ediyor. Hanginiz daha iyi?

Aynı yaştaki halimizi kıyaslasak; o 18 yaşındayken benim şimdiki halimden daha iyiydi. Bakalım ben 22 yaşına geldiğimde nasıl olurum? O zaman bir daha bakarız.

Eskişehirspor’u takip edebiliyor musun?

Her maçı izliyorum. Bu sene artık düştük ama inşallah seneye daha güçlü döneriz.

Örnek aldığın, maçlarını izlediğin futbolcular kimler?

Ben genellikle çok maç izlerim. Her forveti de özel olarak takip ederim. Ama Robert Lewandowski’ye karşı özel bir ilgim var. Adam, tek kelimeyle makine. Türkiye’den de Burak Yılmaz’ı izlerim. Fransa’ya gitti, kaç yaşında neler yaptığını görüyoruz. Onu da çok beğeniyorum.

Genelde izlediğim maçların forvetlerini ayrı gözle izlerim. Ne yaptıklarına bakarım ama özel olarak ayıracağım kişi Lewandowski’dir.