ÖZEL RÖPORTAJ | Erol Bulut: "En beğendiğim hoca Massimiliano Allegri"

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımının Bolu'daki hazırlık kampında Mackolik ve Goal Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi , hazırlıklarına Bolu'daki Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Profesyonel futbol kariyerine 'nın II ekibinde başlayan Erol Bulut, 1995 yılında 'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli ekiple 4 sezon geçirmişti. Burada 69 maça çıkıp 1 gol kaydeden Bulut, 1999'da Eintracht Frankfurt'a gitmiş ve sonrasında 'a kiralanmıştı. Devamında sırasıyla Panionios Athen, , TSV 1860 München, Olympiakos, Metalurh Donetsk ve Olympiacos Volou takımlarının formasını giymişti. Yaklaşık 7 ay herhangi bir kulüple anlaşmadıktan sonra 20111 yılının başında OFI Girit ile anlaştı ve 1 sene sonra PS Veria'ya giderek futbol kariyerini sonlandırmıştı.

Yeşil sahalardan fazla uzak kalamayan deneyimli isim, işin teknik kısmına ise futbolu bıraktıktan 4 ay sonra Kartalspor'da başladı ve orada bir süre antrenör olarak görev aldı. Daha sonra ve 'da kısa süre antrenörlük yapan Bulut, 2014-15 sezonunda 'e giderek görevine burada devam etti ve 3 sene boyunca Abdullah Avcı'nın yanında antrenörlük yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 28 Eylül 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladı ve burada yaklaşık 2 sezon geçirdi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Yeni Malatyaspor'dan ayrılan 44 yaşındaki teknik adam, o süreye kadar sarı-siyahlı ekip ile 38 puan toplamıştı. Burada çizdiği başarılı performansın ardından Alanyaspor'un başına geçen Bulut, Mackolik ve Goal 'den Sertaç Küçükelçi ile Rezzan Yetiş'in sorularını yanıtladı.

Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Alanyaspor ile yeni sezon çalışmalarınızdan ve hedeflerinizden biraz bahseden misiniz?

Bugünkü röportaj için teşekkür ederim. Alanya ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. 1 Temmuz itibarıyla hazırlık dönemimize Alanya’da başladık. Güzel bir ilk dönem çalışması oldu. Genç futbolcularımızı daha yakından takip edebilme şansımız oldu. Onları daha net görebilmek adına bir hazırlık maçı da Almanya’da yaptık. Oradan kimleri yanımıza alıp daha iyi değerlendirebiliriz diye. 14 Temmuz’da ikinci kamp dönemimiz için Topuk Yaylası’na geldik. 26’sına kadar çalışmamız olcak. Aramıza katılan yeni arkadaşlar da oldu. Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis ve Salih Uçan gibi. Benden önce takıma Marafona ve Tayfur Bingöl katılmıştı. İyi bir kamp dönemi geçiyoruz. Şu an takımın ve futbolcuların bireysel çalışmalarından çok memnunum. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hem hücum anlamında hem de defans anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onu da bu ikinci kamp döneminde en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor, umarım bundan sonra da yeni gelecek arkadaşlarla, Djalma ve Fernandes’in Copa America ve Afrika Kupası izinlerinden dönmesiyle, daha iyi bir ikinci süreç; ’da da üçüncü süreç geçirip lige hazırlanırız.

Takımın transfer ihtiyaç duyduğu belirli bölgeler var mı?

Söylediğim gibi ilk kamp dönemi bitti. İkinci kamp döneminde, yapacağımız hazırlık maçlarıyla eksikliklerimizi daha net göreceğiz. 2-3 transfer daha gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bu defans bölgesine olabilir, orta saha bölgesine olabilir. Ama söylediğim gibi bu, oynayacağımız hazırlık maçlarında daha net belirleyeceğimiz bir durum olacak.

Salih Uçan transferine nasıl karar verildi? Oyuncuyla ilgili hedef ve planlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Salih Uçan’ı Türkiye Ligi’nde hepimiz tanıyoruz. Fenerbahçe’de az oynasa da kalitesi belli. İtalya’da ’da ve ’de oynadı. Empoli’deki 1-2 maçını izledim. Kendisiyle konuştum. Konuştuktan sonra burada olmasını istedim çünkü kendisinin de hedefleri var. Bizim de onunla birlikte hedeflerimiz var çünkü Salih, daha 25 yaşında. Daha iyi şeyler başarabileceğini ve daha üst seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Kendisi de zaten çok istekli ve arzulu. Umarım, istediğimiz seviyeye onunla birlikte daha yakın olacağız.

Son zamanlarda Türkiye’den Avrupa’ya giden Türk genç futbolcuların sayısında bir artış var. Sizce ülkemizde altyapı çalışmaları ve genç oyunculara verilen imkanlar yeterli mi?

Güzel bir soru. Bence altyapıya yapılan yatırımlar olsun, gençlere ilgi olsun, bunlar yetersiz. Altyapılar, daha çok üzerinde durmamız gereken bir nokta. Evet, her sene 1 veya 2 futbolcumuz Avrupa’da iyi bir takıma gidiyor. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Tabii nasıl artacak? Altyapılardaki çalışmalarımızı daha iyi bir noktaya getirmemiz ve gençlere de zaman zaman şans verip onları da değerlendirmemiz gerekir.

Avrupa’da kendi oyun stilinize yakın bulduğunuz ve özellikle takip ettiğiniz bir teknik direktör var mı?

Bana yakın demeyeyim de, tabii beğendiğim teknik direktörler var. Onlardan biri ’un eski hocası Massimiliano Allegri. Çok beğendiğim bir teknik direktör. Oynattığı sistem de çok hoşuma giden bir sistem. Tabii her hoca, kendine özgü bir sisteme sahip. Benim de öyle bir sistemim var. Aslında hepsinden bir şeyler kapıyorsunuz, izliyorsunuz. Size daha yakın olan sistemi seçiyorsunuz ve elinizdeki futbolcuya göre de zaten sisteminizi belirlemiş oluyorsunuz. Ben son 2 sene Malatyaspor’da çalıştım. Herkes, ‘Çok defans oynuyor ama çok fazla gol atamıyor’ diyordu ama istatistiklere baktığımız zaman, geçen sene en çok gol atan 5. takım ve en az gol yiyen 5. takım Yeni Malatyaspor’du. O yüzden defans oynadığımızı söyleyemem. Sadece kompakt bir oyunum var. Forvet ile stoperler arasında fazla alan bırakmıyorduk rakibimize. Aynı şekilde burda da böyle devam etmek istiyoruz. Sistemler zaman zaman değişebiliyor. Bazen 4-2-3-1 sisteminde oynuyorsunuz. Sistemin içinde neler yapabileceğiniz çok önemli. Bu 4-3-3 olur, 5-2-3 olur, 4-2-3-1 olur, hiç fark etmiyor. Sahadaki futbolcuların neler yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekiyor. Bunu da uyguladıktan sonra zaten istenen sonucu elde ediyorsunuz.