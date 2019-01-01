ÖZEL RÖPORTAJ | Erdon Daci: İdolüm Lewandowski

Konyaspor A Takımı'na yükselen Erdon Daci, Goal Türkiye ve Mackolik'e özel bir röportaj verdi.

Erdon Daci, 'un alt yapısından yetiştikten sonra yeşil beyazlı kulübün A takımına kadar yükseldi. Genç oyuncu, takımının yeni sezon hazırlıklarıan devam ettiği Bolu kampında Goal ve Mackolik'ten Rezzan Yetiş ve Sertaç Küçükelçi'nin sorularını yanıtladı.

Genç yaşta Konyaspor’un altyapısından A takıma geçtiniz. A takıma çıkma sürecinizden bahseden misiniz?

Yaklaşık 1.5 yıl U21’deydim. Sakatlandım, bayağı zor bir süreçti. Ama çalıştım, şimdi A takımdayım. Şimdi kendimi göstermek istiyorum, umarım hayırlısı olur.

Aykut Kocaman’ın size ve sizin gibi genç oyunculara yaklaşımı nasıl? Hocayı nasıl tanımlarsın?

Çok güzel bir hoca, onunla çok mutluyum. Onunla çalışmak çok gurur verici benim için. Aykut hocadan çok memnunum, aile gibiyiz. Her şey çok profesyonel. Bu sezon çok daha büyük başarılar hedefliyoruz, umarım yapabiliriz.

Örnek aldığınız bir forvet oyuncusu var mı?

Bayağı çok iyi forvetler var. Robert Lewandowski olabilir. Türkiye’den de Burak Yılmaz olabilir. Onu beğeniyorum.

Türkiye’den birçok futbolcu Avrupa’ya transfer oluyor. Sizin de Avrupa’da oynama gibi bir hayaliniz var mı?

Evet, her genç oyuncu Avrupa’da oynamak istiyor. Ama benim ilk hedefim Konyaspor. Bu sene takımımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hocalar bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Dediğim gibi, bu seneki hedefim Konya ile.

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Vatandaşın Eljif Elmas’ın ’ye transfer olması gündemde. Neler söylemek istersin?

Evet, benim vatandaşım, aynı zamanda çok yakın arkadaşım ve de çok samimiyiz. Küçüklükten beri tanıyorum. Çalıştı, bence hak ediyor Napoli’ye gitmeyi. Umarım en kısa zamanda Napoli’ye gider. Bizim de yolumuz açılır.