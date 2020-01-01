ÖZEL RÖPORTAJ | Doğukan Sinik: Podolski varken niye oynamıyorum diyemem

Antalyaspor'un genç yıldız adayı Doğukan Sinik, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Doğukan Sinik henüz 21 yaşında. Geçtiğimiz sezon Bülent Korkmaz'ın verdiği formayı neredeyse tüm maçlarda terletti. Bu sezon maç sayısı azalsa da kesinlikle 'un gelecek vadeden isimlerinden bir tanesi.

Koronavirüs salgını sonrası o da evde vakit geçirenlerden. Normalde de çok fazla dışarıya çıkan biri değil. Online oyun oynamayı oldukça seviyor.

Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz Doğukan Sinik ile konuştu;

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Nasıl geçiyor günlerin? Antrenmanlarını nasıl yapıyorsun?

Sabahları kendim koşu antrenmanı yapıyorum. Her gün koşmak zorundayım. Saat 4’te de kondisyon antrenörümüz eşliğinde online antrenman yapıyoruz. 1 saat sürüyor. Onun haricinde de koşu bandı ve bisiklet çalışmalarımız oluyor.

Antrenman dışında neler yapıyorsun? Oyun oynadığını biliyorum. Bir de Twitch kanalı kurdun.

Oyun oynamayı seviyorum. Evde vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Koronavirüs salgınından sonra da ben de hem oyun oynayayım insanlar izlesin hem de destek olsunlar istedim. Twitch’te kazandığımız paralarla da 65 yaş üstü insanlara erzak yardımı yapmayı düşündüm. Böyle bir proje başlattım. Antalyaspor’daki abilerimiz de sağolsun destek oldu. Madem böyle bir zaman harcıyorum, bir işe yarasın diye düşündüm. Oradan gelen bağışları da erzak olarak insanlara ulaştırıyoruz. Evde boş oturmaktansa elimizden geliyorsa bir şey gelirse yapmak en güzeli diye düşünüyorum.

(Siz de Doğukan'ın twitch kanalında canlı yayınları izleyebilir, bağışta bulunabilirsiniz: dogukansinik7)

Hangi oyunları oynuyorsun?

CS:GO ve PUBG oynamayı seviyorum. Twitch’te genelde muhabbet ediyorum. İmzalı forma, ayakkabı hediye ediyorum. Yollayabileceğim insanlara yolluyorum. Hem insanlar mutlu oluyor, hem bağış yapıyorlar.

Takımda en sevdiğin futbolcular kimler?

Adis Jahovic’i çok seviyorum. Onunla ve Hakan Özmert’le çok iyi anlaşıyorum. Önceki dönemden Aatıf’la iyi arkadaşlığımız vardı. Tecrübeli oyuncular, çok yardımcı oluyorlar. İnsanlarla ikili diyalogları iyi, bizlere bir şeyler katabilecek insanlar. Böyle olunca da tabii bize destek oluyorlar. Onlar ne gösteriyorsa, ne anlatıyorsa dinliyoruz. Çünkü öğrenecek çok şey var. Tabii biraz da evde öğrenmek lazım!

Yeni transfer olarak Podolski geldi. O da senin gibi bir sol kanat oyuncusu.

Podolski genelde 10 numara oynuyor. Ben de kanatta oynuyorum. Tabii ki benim hedefim ilk 11’de oynamak. Ama Podolski oynuyorken de ben niye oynayamıyorum diyemem. Bu konuda bir sıkıntım yok.

Podolski nasıl biri?

Çok profesyonel. Tam bir Alman yaşam biçimi var. Çok disiplinli. Maç zamanı maç, idman zamanı idman, şamata zamanı şamata yapar. Çok boş vaktini görmedim zaten. Çay içmeyi seviyor, bi’ ona vakit ayırıyor.

Karantinada kalsaydın hangi futbolcuyla kalmak isterdin?

Yalan söylemeyim kimseyle karantinada kalmak istemezdim. Bilgisayar bana yeter. Ben şu an çok mutluyum. Evde biri olduğu zaman kesin sıkıntı çıkar. Futbolcu değil de Marul Kafa’yı yanıma alabilirdim. (Youtube fenomeni Marul Kafa Doğukan’ın yakın arkadaşlarından.)

Süper Lig’de en beğendiğin oyuncu kim?

Emre Belözoğlu

Süper Lig’de seni en çok zorlayan oyuncu kim?

’dan NSakala beni çok zorlamıştı. Onu çok beğeniyorum. Düşecek gibi oluyor, kalkıyor, bir daha devam ediyor. Çok iyi bir futbolcu.

Sahada en güvendiğin yeteneğin ne?

Bire bir ve dripling.

En çok hangi özelliğini geliştirmek istiyorsun?

Çok daha rahat pozisyona girip, daha fazla gol atmak istiyorum.

Bülent Korkmaz’la çok uzun zaman geçirdin. Onun hakkında neler söylersin?

Çok iyi bir insan, iyi bir karakter. Biraz mizacı serttir. Ama kalbi çok temiz bir insan. Bana çok sahip çıktı. İddia ediyorum kimsenin yapmayacağı bir şeyi yaptı. Çünkü ben onun sayesinde kendimi kanıtladım. Kariyerim belki iyi gidecekti belki kötü ama bana oynama şansı veren Bülent hocamdır. Ciddi bir süre verdi. Bende bu süreyi iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Onun sayesinde buralara geldim. Emeğini hiçbir zaman göz ardı edemem.

Son 8 haftada çok iyi bir çıkış yakaladınız. Bunu nasıl başardınız?

Tamer Hocanın çok etkisi oldu. Mental olarak çok iyi hazırlıyor takımı. Özgüvenimiz yerine geldi. Kaybetmedikçe öz güven kazanıyoruz. Kaybetmedikçe kaybetmiyorsun, kazandıkça kazanıyorsun. İnşallah böyle devam eder.

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Yeni transferlerin de çok faydasını gördük. Lucas Podolski, Veysel Sarı, Sinan Gümüş ağabeylerin gelmesinin çok etkisi oldu.

Tamer Tuna nasıl biri?

Tamer Hoca sadece saha içine değil, saha dışıyla da ilgileniyor. Bunlar çok önemli. İnsana kendini değerli hissettiriyor.